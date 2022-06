„Auzi, dar soția...” Adela Popescu și Shurubel, scenă neprevăzută în platoul emisiunii! Nu se aștepta nimeni 

In articol:

Adela Popescu și colegul ei de platou, Shurubel, i-au luat prin surprindere pe telespectatori în ultima ediție a emisiunii pe care o moderează. În timpul transmisiunii live, bărbatul i-a cerut actriței să îl epileze pe piept, iar reacția acesteia nu a întârziat să apară.

Citeste si: „Radu era să leșine când a văzut!” Ce au găsit Adela Popescu și Radu Vâlcan în casă? Nu e prima dată când se întâmplă

Adela Popescu și Shurubel, scenă neașteptată la TV

Adela Popescu și Shurubel au fost protagoniștii unei scene amuzante în direct, la TV. La un moment dat, prezentatorul a avut o dorință neobișnuită și nu s-a ferit să îi ceară ajutorul colegei sale de platou. Mai exact, acesta a rugat-o pe soția lui Radu Vâlcan să-l ajute să se epileze pe piept, în timpul transmisiunii live:

Adela și Shurubel [Sursa foto: Captură YouTube]

"Shurubel: Mă faceți și pe mine pe piept? (n.r- le-a cerut să îl epileze)

Adela: Vrei să te fac eu?

Citeste si: „Îmi place să greșesc”. Jador, indecis între fosta și actuala iubită- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Shurubel: Deci eu am zis în felul următor. Am vrut să fiu bărbat, am vrut să îmi crească păr pe piept. Mi-a dat Doamne Doamne trei fire. Băi, decât să le am pe astea trei, mai bine deloc.

Adela Popescu: Pot să te desfac de tot?

Shurubel: Nu, atâta. Îți ajunge. Nu te arunca.

Bogdan: Auzi, dar soția te mai recunoaște acum, fără astea trei fire pe piept?

Adela Popescu: Când pune ea mâna seara așa.(...) Priviți aici! Deci ceva mai sexy mie rar mi-a fost dat să văd. Nu, sincer. Vi s-a întâmplat să vedeți ceva mai sexy de atât?", a fost discuția celor trei, din timpul emisiunii.

Adela și Shurubel [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum se înțeleg Shurubel, Bogdan și Adela Popescu în spatele camerelor de filmat?

Deși sunt de puțin timp în această formulă, Shurubel, Bogdan și Adela Popescu reușesc să facă o echipă pe cinste. Cei trei nu numai că se înțeleg perfect atunci când apar pe micile ecrane, dar au relație bună și în spatele camerelor de filmat: "A fost foarte ușor pentru că Adela este nemaipomenită. Nu am mai întâlnit un om care să fie atât de dispus atunci când vine vorba de a lucra cu oameni care nu știu anumite lucruri.

Citeste si: „Mi-am dat seama înca o dată” Adela Popescu, veste neașteptată, după ce Radu Vâlcan a plecat și a lăsat-o singură cu copiii

Ea ne-a luat, a zis că facem echipă împreună, a intrat în toate glumele noastre și ne-a încurajat atunci când greșeam. Pe lângă asta, este și foarte talentată. De fiecare dată când o laud, pare că arunc doar câteva vorbe. Nu este adevărat. Atunci când ajungi să o cunoști, observi că este un om care muncește, are și 3 copii, parcă nu este de pe planeta aceasta.", a declarat Shurubel, pentru ego.ro.