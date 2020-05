In articol:

O femeie a ajuns la ginecolog cu dureri mari de burta. Michelle Barrow nu mai suporta durerile din zona abdomenului si si-a facut o programare la medicul ginecolog. Specialistul a crezut ca ar putea fi vorba de chisturi ovariene, dar in urma consultului a facut o descoperire care l-a socat: a gasit un ghemotoc de par!

Avea dureri mari de burta si a mers la ginecolog. Ce a descoperit medicul in abdomenul ei: un ghemotoc de par

Pacienta a inteles imediat ce se intamplase. A recuscut fire din parul uneia dintre cele doua pisici ale familiei. Michelle Barrow a aflat cum a ajuns ghemotocul de blana in abdomenul ei. Dupa o discutie cu ginecologul, a inteles ca parul pisicii care obisnuia sa doarma in acelasi pat cu ea si partenerul ei a ajuns pe organul sexual al iubitului, apoi in vaginul ei, dupa care a migrat in interiorul abdomenului.

Medicul a sfatuit-o sa fie mai atenta cu igiena intima. Specialistul i-a recomandat sa nu mai lase pisicile sa doarma pe asternuturi, sa schimbe cearsafurile mai des si sa faca dus inainte de momentele intime, atat ea, cat si partenerul de viata.