„Aveam două rochii pregătite, dar nu mai facem” Vlăduța Lupău a spus care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care a anulat petrecerea de nuntă. Ce s-a întâmplat după ce s-a născut Iair?

Vlăduța Lupău este de departe una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Cu siguranță se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional, se bucură de o carieră în plină ascensiunea, iar muzica sa este ascultată și apreciată de o mulțime de fani.

Pe plan sentimental, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adi Rus, iar cei doi au împreună și un băiețel, pe nume Iair. Cântăreața și partenerul său de viață sunt mai fericiți ca oricând și mărturisesc că nu își mai doresc o petrecere de nuntă.

De ce nu mai fac nuntă Vlăduța Lupău și Adi Rus?

Cei doi au luat o decizie surprinzătoare și anume, aceea de a nu mai organiza nicio petrecere fastuoasă pentru nuntă. Mai mult decât atât, vedeta a precizat că în anul 2019 s-au cununat atât în fața ofițerului Stării Civile, cât și în fața lui Dumnezeu, ceea ce este mult mai important, după cum spune chiar artista. Totodată, consideră că a trecut deja prea mult timp de atunci, motiv pentru care o petrecere ar fi inutilă acum.

Mai mult decât atât, se bucură foarte mult că botezul fiului lor a fost unul extrem de frumos și emoționant. Vlăduța Lupău a mărturisit că la botez s-a îmbrăcat chiar cu una dintre rochiile de mireasă pe care le avea pregătite pentru marele eveniment.

„În premieră îți spun că NU mai facem petrecerea de nuntă. Aveam două rochii pregătite, însă pe una dintre ele am modificat-o și am purtat-o la botez, tocmai de aia m-am îmbrăcat în alb în biserică, atunci când a fost taina botezului. Noi am avut atât cununia religioasă, cât și cununia civilă în 2019, iar asta, de fapt, este cel mai important. Să fii cununat în fața lui Dumnezeu!

Doar petrecerea am amânat-o… De ce?! Ne-am gândit că a trecut mult timp din 2019 până în 2023, practic patru ani, și dacă Dumnezeu ne-a dat un copil nu avea rost să mai facem și nuntă și apoi să-i facem lui botez. Ne-am concentrat pe evenimentul lui să fie unul extraordinar! Și, până la urmă, nu am făcut vreun eveniment pentru bani, cum se practică în România… Am făcut ca să ne simțim noi bine și cei care ne sunt alături. De aceea am făcut o singură petrecere, și anume botezul.”, a mărturisit Vlăduța Lupău pentru viva.ro.

Cum a fost cererea în căsătorie?

Vlăduța Lupău și Adi Rus se iubesc foarte mult și au fost întotdeauna unul alături de altul. Cererea în căsătorie a fost extrem de specială pentru artistă, mai ales că nu s-a așteptat nicio clipă la un asemenea plan din partea partenerului său de viață. Mai precis, într-o noapte când se întorcea de la un eveniment a fost oprită de un echipaj de Poliție, însă atunci când a coborât din mașină, l-a văzut pe nimeni altul decât iubitul său, bineînțeles, cu inelul în mână. Astfel încât, în loc de un avertisment, a primit „amendă pe viață”, după cum mărturisește chiar Vlăduța Lupău.

„Cererea în căsătorie a fost una neașteptată și nemaiîntâlnită. Veneam de la un eveniment și era noaptea pe la 3 când m-a oprit în trafic un echipaj de Poliție. Am zis că voi posta cândva un video cu acel moment, pentru că la această oră îl știm doar noi și apropiații. Ei bine, și domnii polițiști m-au tot întrebat și m-au verificat cu diverse lucruri, până la un moment dat m-au întrebat de trusa medicală a mașinii (asta ca să mă dau jos din mașină).

Și când am coborât să merg să caut trusa, undeva prin portbagaj, hop apare și el cu un buchet imens de trandafiri și cu inelul. Am început să plâng, și de nervi pe polițiști, și de fericire că am văzut ce se întâmpla, și uite așa mi-a dat „amendă pe viață acel echipaj de Poliție.”, a mai spus îndrăgita cântăreață pentru sursa menționată anterior.

