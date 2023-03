„Aveam încă lucruri de demonstrat” Care este adevăratul motiv pentru care Codin Maticiuc a renunțat la reputația de „crai de Dorobanți”? Viața lui este acum total diferită

In articol:

Codin Maticiuc este un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Acesta o duce bine atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, mândrindu-se cu o frumoasă familie. Însă, actorul nu a fost tot timpul un familist convins, așa cum este în ziua de astăzi. În urmă cu câțiva ani, pe când era doar un tânăr, Codin Maticiuc era cunoscut drept un adevărat cuceritor, primind și porecla de „crai de Dorobanți”.

Recent, omul de afaceri a vorbit despre adevăratul motiv pentru care a renunțat la acest titlu, dar și de ce avea un astfel de comportament în tinerețe. Se pare că puștan fiind, Codin Maticiuc simțea că mai avea lucruri de arătat și voia să fie validat de către alte persoane prin lucrurile materiale pe care le deținea. Însă, odată cu trecerea timpului, actorul s-a maturizat și a înțeles că nu contează câți bani ai, ci dacă știi cum să îi faci.

„Când am fost foarte puști, aveam încă lucruri de demonstrat și voiam să le demonstrez repede prin haine, oamenii să știe că sunt OK, că am bani. Mi se părea că ăsta e un lucru care te validează, să ai bani, a dispărut asta. Acum te validează să știe lumea că poți să faci bani, nu că îi ai. Dacă îi ai poate i-ai furat, poate i-ai primit de la părinți, nu contează cine-i are, contează cine știe să-i facă. Atunci credeam că mă validează treaba asta. Asta era perioada, simțeam că trebuie să fac niște lucruri, perioadă în care existau frustrări, nemulțumiri, simțeam că nu sunt. Doar ăia se îmbracă și au nevoia să demonstreze, persoanele care n-au ajuns undeva. Dacă ai ajuns, ai întâlnit o relaxare bruscă și te așezi!”, a declarat vedeta, potrivit Cancan.

Codin Maticiuc, tătic cu normă întreagă

Dacă în tinerețe Codin Maticiuc era cunoscut pentru titlul pe care îl deținea, acum, la vârsta de 42 de ani, acesta este un adevărat familist. Afaceristul și Ana Pandeli trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi au împreună două fetițe și iubita lui încă un băiețel dintr-o relație anterioară. Vedeta a mărturisit că se implică foarte mult în creșterea fetiței sale, căreia încearcă să îi ofere o educație exemplară. Actorul și partenera lui fac o echipă pe cinste atunci când vine vorba de activitățile cu cea mică. Dacă alți copii sunt lăsați să se joace pe tabletă sau telefon, Smaranda, la cei trei anișori, își însoțește părinții la teatru.

„Ne ocupăm, mergem cu ea la teatru și aici e plural, nu merge doar Ana sau doar mama, dar și eu. Nu a văzut niciodată o tabletă sau un telefon, ori vreun filmuleț pe telefon, nu a văzut niciodată. În schimb a auzit foarte multe povești și a fost foarte mult la teatru să vadă povești. Cred că lucrurile astea au contat. Are 3 ani, dar dacă vreodată uită vreun „mulțumesc” îi reamintim. Nu există să spună „casa lu mama”, chiar dacă o mai face noi venim mereu și o corectăm, îi spunem „casa mamei”. Adică timpul ăsta de educație încercăm să-i oferim. Pentru că îi va folosi ei mai încolo.", a spus Codin Maticiuc, potrivit Ego.