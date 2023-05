„Aveam numărul ei” George Restivan a sunat-o pe Anamaria Prodan, fără ca Adriana Bahmuțeanu să știe ce se întâmplă! Ce au discutat cei doi

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a împlinit vârsta de 49 de ani în urmă cu doar două zile. A avut parte de o petrecere de vis, organizată chiar de partenerul său, George Restivan, și de Anamaria Prodan, alături de noul ei partener de viață, Flavius.

Fără să bănuiască nimic legat de surpriză care i se pregătise minuțios, jurnalista, inițial, și-ar fi dorit ca, de ziua sa de naștere, să petreacă timp relaxant în pijamale. Îndemnată de soțul său, care i-a propus doar să meargă să ia cina împreună, Adriana Bahmuțeanu a acceptat în final să-și schimbe hainele și să iasă din casă, pentru a ajunge, de fapt, la petrecerea de zile mari care i-a fost pregătită.

La două zile distanță de la marele eveniment, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre cum soțul său a pregătit totul în cel mai mic detaliu, fără ca ea să-și dea seama. Un rol foarte important în toată acestea ecuație l-a fost chiar Anamaria Prodan, contactată fiind de George Restivan pentru a-l ajuta cu organizarea petrecerii pentru soția sa.

Citește și: Anca Serea sărbătorește astăzi ziua de naștere a fiului ei! Câți ani a împlinit Noah, unul dintre cei 6 copii ai săi: „Ești o bucurie în inimile noastre”

Adriana Bahmuțeanu a avut parte de o petrecere inedită

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că nici prin cap nu i-a trecut că soțul său avea să-i pregătească o asemenea surpriză de amploare.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Nimeni nu se aștepta la asta! Ce au ajuns să facă soldații ruși pe frontul din Ucraina- stirileprotv.ro

„ George a complotat. În America se fac des astfel de petreceri. Noi vedem în filme acest gen de petreceri. Nu am avut parte de niciodată de așa ceva în viața mea. Am mai făcut surprize de acest gen altora, dar mie nu mi s-a făcut. „ Eu voiam să mă îmbrac în pijama, să mă culc. Mi-a spus cu o seară infante că vrea să mergem de ziua mea la un restaurant. I-am zis că sunt obosită și că mergem în altă zi. Nu am bănuit nimic, însă am văzut că se îmbracă la costum și a zis că îl poartă să mergem să ne facem o poză frumoasă la restaurant. Eu aveam ceva lălăi pe mine și m-am schimbat. ”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu va fi următorul primar al capitalei? George Restivan își susține soția până în pânzele albe: „Toate femeile din România să o susțină”

George Restivan a pus la cale petrecerea pentru Adriana Bahmuțeanu

George Restivan și-a dorit ca persoanele dragi soției sale să fie prezente la ziua sa de naștere, însă întâmplarea face că nu a reușit să cheme pe toți cei pe care și-ar fi dorit. Chiar dacă acum sunt soț și soție, George Restivan a mărturisit că nu și-a permis să umble în telefonul Adrianei Bahmuțeanu, pentru a lua contactele de care avea nevoie.

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a făcut un pas important în noua relație. Fosta soție a lui Dinu le-a făcut cunoștință copiilor ei cu noul iubit- radioimpuls.ro

„Știam că vine ziua ei și m-am gândit să apelez la Anamaria Prodan, aveam numărul ei. I-am spus ce vreau să fac și am rezolvat totul, a mers totul foarte ușor, am comunicat. Am vorbit cu nașii și prietenii noștri. Aș fi vrut să am mai mulți invitați, dar nu am vrut să îi caut în telefon. Nu am vrut, suntem soț și soție, dar totuși există partea de intimitate. Este normal. Acesta este motivul pentru care nu am chemat mai multe persoane.”, a precizat George Restivan.