„Aveam o frământare” Gina Pistol, cu lacrimi în ochi pe internet! Vedeta abia s-a abținut să nu plângă atunci când a vorbit despre fiica ei: „Să fiu sănătoasă”

Fetița Ginei Pistol și a lui Smiley crește pe zi ce trece, iar mama ei se emoționează foarte tare la gândul că, într-o zi, nu-i va mai putea fi alături. După ce a dat o veste fericită pe internet, mărturisind că micuța Josephine a spus primele cuvinte, Gina aproape că a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare, vorbind despre viața de mamă.

Astăzi, Gina Pistol s-a confesat fanilor ei de pe Instagram, mărturisindu-le cele mai emoționante gânduri ale sale din ultimul timp. Vedeta a povestit că a început să adopte un stil de viață sănătos, din dorința de a-i fi alături fiicei ei cât mai mult în această viață. Gina s-a abținut să nu plână, însă lacrimile i-au invadat ochii în momentul în care proaspăța soție a lui Smiley a vorbit despre faptul că Josephine are abia 2 ani și jumătate, iar ea își dorește să îi îndrumeze pașii în viață măcar încă 15 ani de acum încolo.

„Mai aveam o frământare, dar este parerea mea. Consider că cele mai importante investiții pe care le poți face sunt pentru tine, în tine. Într-un terapeut, un psiholog bun și într-un abonament la sală, cu un antrenor bun sau pur și simplu să faci mișcare. Pentru că eu stau să mă gândesc, ”Băi, am 42 de ani! Fiica mea are doi ani și jumătate aproape. Eu, vreau-nu vreau, trebuie ca cel puțin 15 ani de acum încolo să fiu sănătoasă la trup, la minte și la suflet. Să fiu sănătoasă pentru ea. Iar asta înseamnă că tre` să investesc în mine și tre` să trag de mine, să fac tot posibilul să fiu, așa cum am zis, sănătoasă la trup, la minte și la suflet, pentru copilul meu”, a mărturisit Gina Pistol pe pagina ei de Instagram.

Gina Pistol, emoționată până la lacrimi pe internet [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol a început să meargă la sală

După mai bine de două luni de la nunta cu Smiley, Gina Pistol le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe internet că vrea să facă o schimbare în viața ei. Mai exact, soția artistului s-a decis să adopte un stil de viață sănătos, începând chiar să meargă la sală, pentru a se menține în formă. Deși a recunoscut că se împarte cu greu între viața de mamă, activitățile casnice și sport, Gina s-a declarat mulțumită de prima zi în care a reușit să meargă la sală.

„Am plecat de la antrenamentul de astăzi și sunt foarte mândră! Îmi este foarte greu să plec de casă. De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg la sală!(...) Este un proces, durează un pic”, a povestit Gina Pistol pe internet.