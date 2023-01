Avem detalii trăsnet din jaful lui Jador! Ce șanse are artistul să-și recupereze banii furați, după ce i-a fost clonat cardul: "Banca dă vina pe proprietar"| EXCLUSIV

In articol:

Jador le-a dezvăluit fanilor din mediul online cum a fost victima hoților recent și cum s-a trezit cu cardul gol.

Deși se bucură de viață și vacanță în Dubai, artistul a povestit în mediul online o experiență extrem de urâtă.

Clonarea de carduri este o infracțiune cunoscută în Români, iar Jador nu este prima persoană care a căzut în această plasă. Artistul s-a trezit cu cardul gol, iar persoanele care l-au jefuit au mers în vacanțe și au făcut cumpărături pe banii pe care el i-a strâns într-un singur an.

Deși poate părea greu de crezut, există șanse ca banii să fie recuperați atunci când o persoană cade în plasa hoților și mai ales în situații de acest gen. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla ce șanse are artistul să își recupereze bani, dar și ce riscă hoții care i-au clonat cardul.

Cum își poate recupera Jador banii furați prin clonarea cardului

Deși poate părea greu de crezut, Jador are șanse să recupereze banii pierduți. Dacă vorbim de o bancă serioasă, suma ar trebui să-i fie restituită artistului, însă asta după ce depune o plângere penală împotriva făptașilor, iar mai apoi începe ancheta.

Tot banca este cea care poate da polițiștilor și detalii cu privire la card și informații despre clonarea acestuia, după cum a explicat avocatul Adrian Cuculis.

"Banca este obligată să pună la dispoziție sumele de bani respective dacă există niște plăți neautorizate și ulterior să facă investigațiile necesare și să transmită mai apoi autorităților tot ceea ce înseamnă datele pe care le-au procurat, în așa fel încât să fie făptașii trași la răspundere.

Asta dacă mai au pe cine să mai tragă la răspundere. Atunci, totul trebuie să înceapă printr-o plângere penală, căci banca spune foarte clar că nu despăgubește dacă nu se face această plângere penală, dar au existat și surprize când băncile nu au vrut să dispună plata acelor sume, susținând că este de vină proprietarul cardului", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Dacă banca se respectă, atunci va face toate aceste lucruri. Din păcate, există și vești mai puțin bune, căci de-a lungul timpului au fost destule situații în care oamenii nu și-au mai putut recupera banii, băncile dând vina pe ei.

"O bancă care se respectă sigur că nu o să facă lucrul acesta, dar una care nu se respectă poate adopta și astfel de metode. Atunci, va trebui să depui o plângere penală pentru acces ilegal la sisteme informatice, clonarea cardului și grup infracțional organizat, iar infracțiunile sunt cercetate de către DIICOT", a mai adăugat Adrian Cuculis.

Ce riscă hoții care i-au furat banii lui Jador

Persoanele care i-au golit cardul artistului riscă ani grei de închisoare. De cele mai multe ori, asta dacă sunt prinși, pedepsele depășesc 10 ani în spatele gratiilor. Însă, problema este că oamenii din vârful infracțiunilor folosesc tot felul de săgeți, tocmai pentru a li se pierde foarte ușor urma.

"Vorbim de mulți ani de închisoare. Pe accesare ilegală de sisteme, pe clonarea cardului și toate infracțiunile acestea, pedeapsa este de peste 10 ani, iar dacă mai ești și în grup infracțional automat pedeapsa se mărește pentru că și asta este o infracțiune distinctă.

Una peste alta, de regulă oamenii aceștia nu prea sunt prinși de la prima faptă, iar dacă sunt prinși nu sunt prinși cei din vârf, ci cei din palierele inferioare care oricum de regulă sunt doar niște săgeți, iar aceștia de cele mai multe ori sunt persoane fără adăpost, tocmai ca să le fie pierdută urma celor mari", a mai explicat avocatul Adrian Cuculis.

Jador, primele detalii despre jaf

Artistul i-a anunțat pe fani prin intermediul rețelelor sociale. Vedeta le-a dezvăluit internauților că a fost victima hoților, asta după ce i-a fost clonat cardul.

Sincer și onest așa cum i-a obișnuit pe fanii din mediul online, artistul nu le-a ascuns nici măcar un detaliu. Jador este urmărit de milioane de fani, fiind unul dintre cei mai iubiți artiști din România.

"Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile.

A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile.

Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo", a spus Jador.

