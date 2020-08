Masca de protecție în mașină

Masca de protecție este un accesoriu indispensabil în timpul pandemiei de coronavirus. Mulți au observat că unii șoferi poartă masca de protecție și când sunt singuri în mașină, faăt care a stârnit controverse în rândul cetățenilor. Este sau nu bine să purtăm masca de protecție în mașină?

Iată ce declara Raed Arafat despre acest aspect.

Când trebuie purtată masca de protecție în mașină

„Ce vreau să subliniez e că dacă iei vecinul cu tine sau dacă iei pe cineva cu care nu stai de regulă în același loc, în apartament, în casă, în mașină trebuie purtată mască. Asta întotdeauna să fie înțeles, și în mașină trebuie purtată masca, dacă persoanele din mașină nu sunt întotdeauna împreună și chiar lăsate geamurile un pic deschise pentru aerisire, este un lucru care este bine să se obișnuiască cu el lumea, dacă în mașină sunt pasageri care nu stau împreună de regulă”, a spus Raed Arafat.

De asemenea, același sfat trebuie luat în considerare și pentru călătoria cu taxi, a mai adăugat Raed Arafat.

Masca de protecție a devenit obligatorie inclusiv în mașină, din data de 15 mai.

„Dupa data de 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatiile publice inchise si atunci cand folosim transportul public in comun. O a doua masura: vom putea sa ne deplasam in spatii publice fara sa trebuiasca sa declaram in prealabil, unde mergem si de ce mergem. Pana in 15 mai, STATI ACASA!", anunța Klaus Iohannis.