Avocata surorii lui Petrică Mîțu Stoian face acuzații grave, după ce a fost amenințată. Cine a încercat să fure drepturile de autor ale regretatului artist

Petrică Mîțu Stoian s-a stins subit din viață în urmă cu mai bine de un an, lăsând în urma un mare gol în sufletelor celor care l-au iubit, o avere muzicală inestimabilă, dar și multe scandaluri, ce au izbucnit după decesul acestuia.

Se pare că nici acum marele artist nu este lăsat să se odihnească în pace, ultimul scandal izbucnit și în care numele îi este implicat a fost adus în atenția opiniei publice de avocata surorii celui care nu mai este printre noi.

Un bărbat ar fi vrut să ia drepturile de autor ale lui Petrică Mîțu Stoian

Carmen Obârșanu susține că un anume bărbat a încercat să intre în posesia drepturilor de autor ale regretatului artist, ba chiar a folosit și amenințări pentru asta.

Conform reprezentantului legal al familiei, cel în cauză, sub pretextul organizării unui spectacol în memoria lui Petrică Mîțu Stoian, a încercat să obțină de la familia regretatului cântăreț toată puterea asupra drepturile de autor ale melodiilor lăsate în urmă.

„ Este un tip din București, care nu are nici sediu și societatea lui comercială este plină de datorii, asta am verificat pe site-ul Ministerului Finanțelor. A făcut o ofertă pentru a organiza, cică, un spectacol. Și mi-a trimis draft-ul. Când m-am uitat în draft, se prevedea și preluarea drepturilor de autor. Am sfătuit-o pe doamna Maria să nu facă un asemenea contract.(...) I-am transmis că nu e de acord doamna Maria, dar fără să fac mari discuții”, a explicat Carmen Obârșanu, avocata surorii lui Petrică Mâțu Stoian, la un post de televiziune.

În consecință, văzând că nu poate obține ceea ce-și dorește, reprezentantă legală a Mariei, sora lui Mîțu, spune că a primit mai multe mesaje de amenințare.

Mai mult decât atât, bărbatul în cauză i-ar fi adresat o serie de cuvinte greu de reprodus, fapt ce a făcut-o pe sora artistului să ia o decizie radicală: aceea de a nu mai permite nimănui să se folosească de numele fratelui ei.

Din momentul acel am început să primesc mesaje de amenințare că au fost preluate drepturile de autor în mod ilegal de către familia lui Mîțu. L-am atenționat ”Domne, îți fac plângere! Ce faci, mă hărțuiești, ce faci aici?!”, ”Păi, o să vă fac eu plângere pentru că nu îmi răspundeți în scris!”.(...) A urmat un bombardament din acesta de expresii indecente, nepotrivite, din partea lui. Doamna Maria a fost foarte afectată și a zis: ”De acum încolo nu mai las pe nimeni! Nu mă mai implic!”. După aceea, m-a sunat o doamnă care s-a prezentat manager că: ”Vă rog să-l scuzați!”, a mai sus avocata.