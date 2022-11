Aza Gabriela, mărturii emoționante după ce a fost externată: "Cred că Dumnezeu a vrut să îmi dea o lecție". Cum s-a schimbat viața artistei | EXCLUSIV

In articol:

Aza Gabriela a avut parte de momente grele, chiar de ziua ei de naștere.

Vedeta a fost internată în spital din cauza problemelor la rinichi, însă în prezent a fost externată și se simte bine.

Vedeta recunoaște că a avut o perioadă mai aglomerat și este de părere că organismul ei a cedat presiunii, iar astfel a fost nevoie să ajungă pe mâinile medicilor. Artista a discutat cu jurnaliștii Wowbiz.ro despre ultimele zile și a mărturisit că viața i-a tras un semnal de alarmă cu această ocazie, de acum urmând să fie mult mai atentă cu felul în care se simte.

Aza Gabriela, probleme de sănătate chiar de ziua ei

Artista a fost internată în spital, iar mai apoi problemele de sănătate au continuat și acasă. În prezent, cântăreața se simte mai bine și spune că starea ei s-a ameliorat, iar crizele de rinichi au trecut.

Citește și: Incredibil, dar adevărat! Soțiile și iubitele jucătorilor naționalei Anglei au dat 20.000 de euro pe băutură la Cupa Mondială din Qatar! ”S-au distrat așa tare”

Vedeta ne-a mărturisit că s-a axat foarte mult pe muncă și carieră și recunoaște că acest lucru i-a afectat destul de mult sănătate.

"De ziua mea, cred că mi-a făcut totuși un cadou așa pentru că m-am simțit mai bine și văd că din ce în ce merg lucrurile înspre bine. A fost o perioadă destul de dificilă. Cred că m-am axat prea mult pe ce aveam eu de făcut și m-am uitat pe mine și uite că, din păcate, am cedat fizic și am ajuns prin spitale, dar acum a trecut", a mărturisit artista, pentru WOWbiz.ro.

Aza Gabriela ne-a mărturisit că a fost externată, iar în prezent este acasă, acolo unde își urmează tratamentul și spune că speră să fi eliminat deja piatra de la rinichi.

Citeste si: Oana Roman, primele declarații după ce s-a aflat că nu a fost invitată la botezul copilului lui Pepe- kfetele.ro

Citeste si: Scene de filme "cu proști" în Satu Mare! Un tânăr de 33 de ani s-a întors ieri mai devreme de la muncă și a auzit zgomote ciudate în apartament- bzi.ro

"Sunt acasă, m-au externat acum două zile, sunt ținută sub tratament vreo 14 zile și acum sperăm să fie totul bine și să nu mai intru în crizele de dureri pe care le-am avut. Acum mă simt bine, am făcut o criză fix în seara în care am fost externată, în seara în care am venit acasă și a fost neașteptată pentru că fusesem internată în spital și am avut atâtea perfuzii și analize luate și toate cele, dar uite că presupun că o fi fost și ultima și cine știe poate chiar am eliminat piatra de la rinichi. Tot răul merge spre bine", a mărturisit ea.

Planurile artistei, încurcate de problemele de sănătate

Aza urma să plece într-o vacanță alături de o bună prietenă, chiar de ziua ei numai că lucrurile nu au stat deloc conform planurilor. Oricât de mult a sperat că se va simți mai bine, starea artistei nu a ajutat-o deloc așa că a fst nevoită să își anuleze concediul, urmând să îl reia după Sărbători.

Citește și: Andreea Tonciu, la un pas să pună capăt căsniciei cu Daniel Niculescu: „Am fost pe punctul să-mi iau zborul”. A făcut mărturisiri sincere despre divorț

"Vacanța era deja luată de vreo trei săptămâni, era chiar vineri și eu de luni ajunsesem prin spital și am zis că poate o să îmi revin, că o să fiu bine, dar starea mea se agrava din ce în ce mai rău și s-a anulat vacanța. Am pierdut-o, dar sper să o refac după Sărbători că acum deja nu mai e timp", ne-a dezvăluit Aza Gabriela.

Artista Aza Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Problemele de sănătate, o lecție pentru Aza Gabriela

Probleme de sănătate ale vedetei s-au agravat chiar de ziua ei, așa că artista recunoaște că a luat în calcul varianta unei lecții care să îi tragă un semnal de alarmă. Aza Gabriela ne-a mărturisit că viața ei s-a schimbat după acest episod și este gata să se pună pe ea pe primul loc.

"M-am gândit și la asta. E posibil ca Dumnezeu să-mi fi arătat că contez eu mai mult și că ar trebui să pun sănătatea mai mult pe primul loc și să am grijă de mine pentru că eu nu aveam deloc grijă de mine. Eu nici nu mă gândea să dorm mai mult, să beau mai multe lichide, eram un pic axată mai mult pe carieră, pe viitor, dar uite că starea mea fizică și chiar și psihică nu țin mereu de mine. Trebuie să am și eu grijă să fiu bine", a dezvăluit frumoasa artistă pentru WOWbiz.ro.

Aza Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Fanii, un sprijin pentru Aza Gabriela

Vedeta a lipsit mai multe zile din mediul online, starea ei nefiind una care să îi permită să posteze pe Instagram sau alte platforme așa că internauții au reacționat imediat și i-au trimis zeci de mesaje.

"Având în vedere că o săptămână, chiar o săptămână și nu am mai fost deloc activă în online, am primit multe mesaje de la fani, dacă sunt ok. Eu încă nu spusesem nimic, crezând totuși că următoarea zi voi fi mai bine și îmi revin, dar dacă starea se agrava din ce în ce mai rău nici pe telefon nu puteam să stau.

Am zis că totuși dacă Dumnezeu mi-a oferit șansa de a fi mai bine, totuși să explic de ce am fost absentă și să le atrag tuturor atenția că ar trebui să aibă grijă de ei mai mult", a mai povestit artista, pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!