Aza Gabriela se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit artista și care este starea ei acum? „Îmi este frică să nu mă apuce crizele”

Aza Gabriela se confruntă cu probleme de sănătate și în urmă cu câteva zile a fost nevoită să meargă la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Deși acum se simte mai bine, îi este frică să nu îi revină crizele de durere.

Cu toate că acum se simte mai bine, vedeta se teme să nu îi revină crizele de durere. Aceasta a declarat că este mai bine, însă zilele de abia au trecut a fost foarte greu și a trecut prin dureri insuportabile. Medicii i-au recomandat cântăreței să fie atentă pe unde merge și să evite frigul.

„ Totul decurge mai bine față de zilele trecute. Sper să revină totul la normal, încă sunt în tratament. Acum cu sărbătorile și cu evenimentele, îmi este un pic cam greu, pentru că îmi este puțin frică să nu mă apuce crizele de durere, așa cum mi-au zis și doctorii să am grijă pe unde mă duc”, a mărturisit cântăreața, într-o emisiune TV.

Mai mult decât atât, artista a mărturisit că doctorii i-au prescris tratament și oriunde merge, are pastilele la ea. Aza Gabriela este atentă cu starea sa de sănătate, deoarece a speriat-o foarte tare starea în care a fost în ultima perioadă.

Aza Gabriela, despre problemele de sănătate. [Sursa foto: Instagram]

„ Sunt ținută sub tratament și sinceră să fiu, stau cu tratamentul după mine, oriunde merg, oriunde mă duc, am pastilele la mine. Mi-au spus medicii că există posibilitatea să-mi revină crizele, dar eu încerc să gândesc pozitiv și să fie totul ok. Acum nu știu, până acum nu am mai avut. De când am ieșit din spital, cred că am mai făcut o singură criză”, a mai adăugat artista.

Artista se teme să nu îi revină durerile

Aza Gabriela se teme ca starea ei să nu se agraveze, deoarece s-a speriat foarte mult de perioada în care durerile nu îi dădeau pace. Aceasta a trecut prin momente grele și tensionate și speră să nu se agraveze.

„ Cel mai rău asta este, am chestia asta în cap și stau cu teama asta mereu, mai ales că trebuie să am grijă la felul în care mă îmbrac, la frig, pentru că, din câte am înțeles, nu este foarte bine să stau în frig. Am grijă, ce să fac? Am grijă și sper din suflet să nu mai trec prin ce am trecut, pentru că a fost destul de greu. Am trecut prin foarte multe probleme și nu vreau să se mai repete”, a precizat Aza Gabriela.

Aza Gabriela, despre problemele de sănătate. [Sursa foto: Instagram]