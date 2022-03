„Bă... a dat!” Bendeac a pălmuit-o pe Adela Popescu în fața lui Radu Vâlcan! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei?

In articol:

Situația controversată ce a avut loc la Premiile Oscar, între Will Smith și Chris Rok, a făcut înconjurul lumii, iar din acel moment se vorbește doar despre felul în care a reacționat actorul.

Unii au fost de partea lui Smith, alții i-au judecat ieșirea violentă, ba chiar au fost și guri care au spus că întregul moment a fost, de fapt, o regie.

Despre ce s-a întâmplat între cei doi a vorbit și Mircea Badea. La TV, prezentatorul a susținut că el crede că momentul dintre cei doi, ce a avut loc după ce Rock a făcut o glumă la adresa soției lui Smith, a fost cât se poate de real.

Mircea Badea, martor la palma încasată de Adela Popescu

Ba chiar, atât de real încât Badea a âinut să compare momentul de la Oscar cu o situație la fel de violentă ce a avut loc între Mihai Bendeac și Adela Popescu. Pe cei doi îi leagă pasiunea pentru teatru, acolo unde s-au întâlnit și au oferit publicului telespectator o scenă cu un puternic impact emoțional.

Conform lui Mircea Badea, Adela și Mihai interpretau rolurile unor personaje ce aveau o dispută, iar la un moment dat totul a culminat cu o palmă pe care prezentatoarea a încasat-o de la juratul show-ului de comedie.

„După părerea mea, nu are nicio importanță dacă este o făcătură sau nu. În sinea mea sunt convins că este absolut pe bune. Dar nu are nicio importanță dacă e sau nu făcătură.(...) Eu am fost, de exemplu, la o piesă de teatru chiar cu domnul Gâdea și acolo domnul Bendeac trebuia să îi dea teatral o palmă peste față doamnei Adela Popescu. Bă... a dat! A zis și Vâlcan după, într-un interviu, că i s-a strâns sufletul când a văzut treaba”, a spus Mircea Badea, confrom dcnews.ro.

Întregul moment, destul de dureros, după cum spunea Mircea Badea, a avut loc sub privirile neputincioase ale lui Radu Vâlcan. La vremea aceea, prezentatorul a și spus într-un interviu că i-a părut rău de soția sa, însă a conștientizat că palma dată de Bendeac făcea parte din piesă și, de fapt, personajele lor se contraziceau, nu ei.

„Nu este plăcut să-ţi vezi persoana dragă într-o astfel de situaţie! Însă vorbim doar de un rol. Acolo nu era Adela, ci Vera, personajul interpretat de ea pe scena Teatrului Metropolis. Palma face parte dintr-un scenariu. Pe moment, mi s-a strâns inima, dar am văzut-o apoi că era foarte ok. Amândoi sunt profesionişti şi sunt convins că nu Bendeac i-a dat o palma Adelei, ci Serghei a lovit-o pe Vera”, declarase Radu Vâlcan într-un interviu.