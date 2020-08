Bacalaureat 2020 toamna. Ce subiecte au picat la Matematică. Vezi PDF

A început sesiunea de toamnă Bacalaureat 2020

A doua sesiune Bacalaureat 2020 toamna a început luni, 23 august cu proba de Limba și literatura română iar azi, 24 martie, continuă cu proba obligatorie profilului (matematică sau istorie). Miercuri, 26 august, elevii vor susține proba la alegere, urmând ca joi să se desfășoare proba de Limbă și literatură modernă.

În acest an, examenul de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, se va desfășura în condiții excepționale din cauza pandemiei COVID-19. Printre măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării se numără: măsurarea temperaturii corporale la intrarea în unitatea școlară, dezinfectarea mâinilor, purtarea măștilor de protecție și în timpul probelor scrise amenajarea sălilor de examen, cu distanță de 2 metri între bănci, 8 – 10 elevi în fiecare clasă.

Subiecte matematică Bacallaureat 2020, sesiunea de toamnă

Înainte de începerea examenului de Bacalaureat, pe site-ul subiecte.edu.ro au fost publicate modele de subeicte pentru fiecare profil sau specializare. Nu lipsesc de aici nici modele de subiect la proba de matematică. Subiectele au fost autorizate de Ministerul Educației și Cercetării ămpreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) pentru pregătirea absolvenților de liceu în vederea susținerii examenului de Bacalaureat.

Regulament pentru susținerea examenului de Bacalaureat

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a examenului. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.)

Calendar sesiunea de toamnă BAC 2020

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 - 27 august, după cum urmează:

- 24 august: Limba şi literatura română - E.a)

25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)

26 august: proba la alegere a profilului şi specializării - E.d)

27 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b)

2 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)

2 - 4 septembrie: rezolvarea contestațiilor

5 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Contestații la Bacalaureat 2020, sesiunea de toamnă.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2020, sesiunea de toamnă vor fi afișate în dimineața zilei de 2 septembrie, până la ora 12:00. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, în intervalul orar 14:00 – 20:00. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic cât și electronic. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere în care vor menționa că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, în creștere sau în descreștere. Pentru candidații minori, declarația va trebui semnată și de părinți sau reprezentanți legali ai acestora, se arată într-un comunicat MEC.

Rezultatele finale după contestații vor fi anunțate pe 5 septembrie, atunci când se și încheie oficial sesiunea de toamnă a Bacalaureat 2020.