Bădălău, despre românii din străinătate: „Eu am spus clar...”

Nicolae Bădălău a comparat declarațiile sale cu atitudinea românilor care au făcut celebru mesajul unui român venit din Suedia cu mașina, mesajul său de pe plăcuța de înmatriculare fiind elocvent.

”Să nu fiu rău, eu vreau să spun că nu sunt mai rău decât cei care au vânturat plăcuța suedeză vis-a-vis de PSD. Și aia a părut la toată lumea drept o campanie originală și foarte bună. Haideți să fim serioși cu poveștile astea, unii din presă voiau să-mi lipească o etichetă, că am fost la o petrecere la care un domn s-a gândit să cânte minunea aia, două fraze, e povestea lui, nu a mea. (...) Eu am spus foarte clar, sunt 700.000 de oameni cu contracte de muncă. Și acest lucru s-a văzut acum, prin exodul mare, neavând contracte de muncă, nu aveau nici asigurări restul, despre asta am povestit.”, a spus Niculae Bădălău la Digi24, despre declarațiile sale anterioare cu privire la românii din diaspora.

”Regret aceste declarații, cu toate că sunt corecte, că nu-s decât 700.000 de români care au contracte de muncă și asigurări medicale în străinătate, restul muncesc la negru și au venit în țară, a trebuit să-i tratăm pe banii noștri” a completat Niculae Bădălău.