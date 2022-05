„Băi, mor” Dani Oțil a sunat de urgență la 112, după ce i s-a făcut rău! A fost pe punctul de a-și lua rămas bun

In articol:

Dani Oțil este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV. Are grijă ca imaginea lui să fie perfectă în cel mai mic detaliu, astfel că niciodată nu lipsește din sala de forță, acolo unde se antrenează cu regularitate. Ei bine, uneori și exagerează cu exercițiile fizice.

Ba chiar a povestit recent că, după un antrenament extrem de intens, a avut nevoie de intervenția medicilor. Cum simptomele sale scăpau de sub control, acesta a decis să sune de urgență la 112 și să ceară ajutor. Dani Oțil își aduce și acum aminte de acel episod dramatic din viața sa, când a crezut că este la doar un pas de moarte.

„Eu nu am chemat decât de două ori în viaţa mea salvarea. O dată pentru că din motive sufletești am crezut că mor. Îmi aduc aminte şi de episod. M-am trezit într-un atac de panică. Eram supra-antrenat, îmi bătea inima atât de tare în piept, că aveam impresia că o să mor”, și-a amintit Dani Oțil.

Prezentatorul TV, dezvăluiri halucinante: „A m vrut să dau acel mesaj «Băi, mă duc»”

Dani Oțil a fost la un pas să-și anunțe prietenii că nu mai are mult de trăit, ba chiar în acele momente de maximă tensiune a încercat să alerge către casa lui Răzvan Simion, pentru a-l pune în temă cu starea lui de sănătate.

Însă acesta era puțin „indisponibil” la acel moment, căci se afla într-un conflict deschis cu soția lui.

„M-am uitat la telefon, am vrut să dau acel mesaj «Băi, mă duc», să le spun măcar unde am ascuns galbenii şi mi-am dat seama că nu am de la cine să îmi iau rămas bun. M-a apucat panica şi mai tare. Am mers la vecinul Răzvan care se certa cu soţia pe terasa de alături. Mergeam către colegul Răzvan să îi spun «Băi, mor, să scrii ceva frumos pe cruce»”, a povestit prezentatorul TV.

Ei bine, pentru că nu a avut încotro, acesta a sunat la Urgențe și imediat s-a deplasat o ambulanță la domiciliul său. Se pare că Dani Oțil nu avea nicio problemă gravă, ci doar făcuse un atac de panică.

„A venit doamna de la salvare, mi-a făcut un EKG. Mi-a zis «N-aveţi nici pe dracu domnul Dani»”, a conchis Dani.