Băiat sau fată?! Cabral, dezvăluiri în legătură cu bebelușul din pântecul Andreei Ibacka: „Eu sunt obișnuit cu fete”

A fost bucurie mare în showbiz-, după ce Andreea Ibacka a făcut marele anunț și anume acela că urmează să devină din nou mămică. Astfel, Cabral va fi tată pentru a treia oară, el mai având un copil din prima căsnicie.

Prezentatorul TV recunoaște a fost copleșit de emoții atunci când a aflat că soța lui este gravidă și numără zilele din calendar până la venirea pe lume a bebeșușului. Iată ce dezvăluiri a făcut despre sexul copilului.

Cum a aflat Cabral că va deveni tată din nou

Prezentatorul TV spune că Andreea l-a anunțat despre sarcină când se aflau la o terasă și î hrănea pe Namiko, cea de-a doua fiică a sa. Actrița a fost la un drive test, iar când s-a întors i-a povestit experința și soțului ei, dar nu cu testarea mașinii, ci cu un test de sarcină care era pozitiv. Cabral povestește că aproape a urlat de fericire, însă a încercat să se abțină, căci în jurul lui erau foarte mulți oameni.

„Suntem plus 1 livrare în toamă. Am primit vestea la o terasă, în timp ce încercam să hrănesc copilul numărul doi. E o poveste mai lungă. Andreea tocmai se dădea la iubita altuia. Era la un drive test cu o mașină. Era iubita altuia pentru trei minute. Când s-a întors, eram în mijlocul unei terase și mi-a zis: „am făcut testul, au ieșit toate liniile”. Îți vine să urli atunci, dar sperii lumea, copilul mânca... A fost foarte intens momentul și cred că o să rămână peste ani. Cred că cu asta rămânem, nu cu ce mașină am avut, ci cu momente de astea extrem de intense”, a declarat Cabral la o emisiune de televiziune.

Cabral, despre sexul bebelușului cu numărul trei

Cei doi încă nu au aflat ce vor avea, dar prezentatorul TV spune că vrea tot o fetiță, căci s-a obișnuit cu ele de vreme ce are deja două.

Totuși, acesta spune nu contează neapărat ce este, ci doar să fie sănătos. Andreea Ibacka va naște la final de septembrie, iar până atunci ambii sunt nerăbdători să-și țină mezinul în brațe.

„Nu am aflat sexul bebelușului, că nu ne-a interesat încă această problemă. E bine că e sănătos, e în parametri. Probabil că o să se întâlnim la un moment dat, că nu o să ne țină răbdarea asta. Eu sunt obișnuit cu fete. Să vedem ce urmează. Mi-ar fi mai ușor să fie tot fată. Toată lumea zice: „sigur vrei băiat”. Nu contează, ce o fi să fie, dar până la urmă ți-e puțin teamă de necunoscut.(...) Cică începe ca niște fluturi în stomac și după are a mea o aplicație care îi arată cât de mare e. Va naște la sfârșit de septembrie”, a mai adăugat el.