Băiatul lui Adi Mutu cu Sandra Bachici are 3 ani și este răsfățat de toată familia. După două mariaje ratate, cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos Gomez, Adrian Mutu și-a găsit fericirea în brațele Sandrei, cu care are un băiețel de 3 ani, Tiago. Este al doilea băiat al lui Adrian Mutu, după Mario (cu Alexandra Dinu), și al patrulea său copil (cu Consuelo are două fiice: Maya și Adriana).

Citeste si: Ilinca Vandici, Adrian Mutu, Matteo și Bella Santiago, așa cum nu i-ai văzut niciodată! | VIDEO EXCLUSIV

Fostul mare fotbalist de la Inter, Chelsea, Juventus sau Fiorentina îi face toate poftele juniorului, pe care încearcă să-l învețe de mic tainele balonului rotund. La ”concurență” cu Adi se află însă și bunica Mariana, mama Sandrei, care este topită după nepoțelul ei, pe care l-a și scos recent într-o plimbare în parc, prilej pentru a realiza și o fotografie pentru albumul de familie.