„Băiatul o să locuiască de acum cu tatăl lui” Fiul Vicăi Blochina s-a mutat cu Victor Pițurcă! De ce nu mai vrea Edan să stea cu mama lui?!

Vica Blochina și Victor Pițurcă au trăit o frumoasă poveste de dragoste care s-a întins pe mai mulți ani, iar rodul iubirii lor a rezultat un băiat, pe nume Edan, care acum este în vârstă de 15 ani.

Ce se întâmplă între Vica Blochina și fiul ei?

Până acum, băiețelul a locuit cu mama lui, însă, odată cu plecarea blondinei în jungla din Dominicană se pare că lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură, iar acum cel mic locuiește împreună cu fostul selecționer al naționalei României.

Se pare să că vedeta este destul de afectată de decizia pe care a luat-o tânărul, deoarece nu vorbește cu nimeni despre mutarea fiului ei. Chiar dacă fiul Vicăi Blochina a luat hotărârea de a sta alături de figura paternă, el împreună cu mama sa încă au o relație destul de apropiată, cei doi vorbind destul de des la telefon și organizând ieșiri împreună.

„Nu știu nimic de fiul Vicăi decât că este la tatăl lui. Ea nu vorbește cu nimeni despre acest subiect. Nimic, dar chiar nimic! Știu că se văd constant, vorbesc la telefon și cam atât. Băiatul o să locuiască de acum cu tatăl lui, el mai vine pe la ea, dar cam atât. Vicăi îi este greu cu situația în care se află acum dar a asimilat totul și se adaptează din mers. Ea spune că îi este mai bine copilului acolo, așa zice ea, nu știu de ce a ajuns la concluzia asta. Nu justifică motivul, evită total subiectul.”, a declarat un apropiat al vedetei, potrivit Click.

Vica Blochina, dezvăluiri neașteptate, după plecare în Dominicană: „Copilul meu nu vorbește cu mine”

Vedeta nu s-a ferit niciodată să afirme că are diferite probleme cu fiul ei adolescent. Însă, aceasta și-a îngrijorat fanii atunci când a apărut la televizor cu lacrimi în ochi și mărturisea că Edan s-a supărat și nu mai vorbește cu ea pentru că a ales să plece într-o emisiune.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a spus Vica într-o emisiune TV.

