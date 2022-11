„Banii sunt aici” Ce a făcut Culiță Sterp, după scandalul de la botezul din Madrid! Noi dezvăluiri despre femeia care l-a păgubit de mii de euro

In articol:

Cântărețul Culiță Sterp le-a explicat fanilor săi din mediul online situația neplăcută prin care a trecut la o cântare din Madrid. Artistul a cântat trei programe pe gratis și potrivit vedetei, mai avea de primit câteva mii de euro din partea femeii care îl chemase la eveniment.

Culiță Sterp a explicat că nu a primit banii, însă o va da în judecată pe femeie deoarece cei doi au încheiat un contract de 8 ore.

“ Am cântat trei programe gratis. Totul s-a întâmplat pe la 1 noaptea, mai cântam maximum două programe și ăla eram! Femeia mai avea să îmi dea câteva mii de euro, dar nu rămân lucrurile așa. Am vorbit deja cu avocații și, pentru că avem contract, o să o dăm în judecată”, a explicat Culiță fanilor pe contul său Tik Tok.

Înainte să ia avionul înapoi spre România, celebrul cântăreț a făcut un live pe Tik Tok, acolo unde le-a oferit mai multe detalii fanilor despre ce s-a întâmplat. Culiță Sterp a început să facă și haz de necaz, moment în care a glumit cu colegii de trupă că ar fi primit banii, motiv pentru care a arătat un teanc de bani. „Mulțumesc! Am glumit. Banii sunt aici, v-am mințit. Banii mi-a dat mie, dar nu v-am mai zis”, a glumit Culiță Sterp, în timpul live-ului.

Culiță Sterp a mai explicat că femeia a avut o atitudine tăioasă și situația aceasta a fost ca o lecție pentru el.

„ Ea taie, ea spânzură în casă, ea era găina în casă la ei. Se vedea. El nimic nu zicea, n-avea dreptul la replică. Așa ceva n-am văzut. Doamne, cred că-l ții pe bărbatul ăla, săracul, în lesă, sub papuc, sub preș? El doar o aproba. În rest, ea tăia, ea spânzura. Doamne ferește, dacă aveam o femeie din aia… nu mai zic. Tu, ca femeie, să fii în halul ăla… Ca o mahalagioaică s-a purtat cu noi. Eu am tratat-o așa, mai cu indiferență. Voi, care mă cunoașteți, știți cum a fost treaba. La mine nu s-a întâmplat niciodată absolut nimic de când cânt, în cinci ani. Acum trebuia să se întâmple și la mine ca să învăț o lecție, poate, din chestia asta. Să fiți sănătoși. Doamne ajută la toată lumea, vă pup”, a mai adăugat artistul pe rețelele de socializare

În același videoclip de pe pagina sa de TikTok, Culiță Sterp a spus că a pierdut mai mult la viața sa, precizând astfel de seiful care i-a fost furat cu ceva timp în urmă.

De la ce a pornit scandalul în care a fost implicat Culiță Sterp

Culiță Sterp, alături de formația sa, au fost chemați în Madrid ca să cânte la un botez, pentru care s-a încheiat un contract de 8 ore. În timpul pauzei dintre programe, artistul a fost implicat într-un scandal inițiat de femeia care l-a chemat la eveniment. Femeia a refuzat să îl mai plătească pe Culiță Sterp, deranjată de faptul că nu a cântat exclusiv pentru evenimentul ei.

„Avem o întâmplare mai ciudată de povestit. Sunt aici cu toată formația, suntem la Madrid și e pentru prima dată din viața mea, de când cânt eu, când mi s-a întâmplat așa ceva. Cântam la un botez, aici, la Madrid și aici erau două formații. Era Cornel Cojocaru cu formația lui. Oamenii ne-au plătit să venim să cântăm de la ora 8 seara până dimineață la 4, program normal. Ne-a chemat de la 6 seara, am stat două ore acolo, n-am zis nimic. Am început să cântăm, am cântat trei programe și, după al treilea program, a intrat Cornel Cojocaru să cânte o oră. Și în ora aia, cât eu stăteam în pauză, ne-am dus jos, unde era alt botez. Am zis că le facem un program la oamenii ăia o jumătate de oră. Ne-am dus jos, nu am apucat să cântăm zece minute că a venit doamna asta de sus, doamna Mihaela. Mulțumim foarte mult, ești foarte drăguță. I-a aruncat microfonul pe jos”, a povestit Culiță Sterp într-un videoclip pe contul său de TikTok.

