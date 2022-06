Banto Dos Santos, brazilianul care a cucerit TikTok-ul, a lansat o piesă cu Vali Vijelie! Cum au ajuns cei doi să colaboreze? "Împărtășim aceleași valori" | EXCLUSIV

In articol:

TikTok-ul este aplicația momentului, iar pe zi ce trece apar oameni talentați, care fac furori în mediul online. Unul dintre ei este Banto Dos Santos, un brazilian pasionat de muzică, ce și-a făcut o familie frumoasă, chiar aici, în România.

Banto Dos Santos, colaborare de succes cu Vali Vijelie

Banto Dos Santos este un bărbat originar din Brazilia. Acesta se supranumește "The Showman", datorită faptului că este artist și iubește să cânte. Este stabilit în România de câțiva ani și are o familie minunată, o soție și trei copii. Banto Dos Santos a uimit pe toată lumea când a apărut pe internet îmbrăcat în straie populare, cântând folclor tradițional românesc, el fiind de origine braziliană. Cântărețul are 54 de mii de urmăritori pe TikTok și aproape zilnic face content. Acesta a devenit celebru datorită poveștii și pasiunii lui pentru tot ce înseamnă România.

Deși sunt din lumi diferite, muzica i-a unit și așa s-a născut o nouă colaborare de succes. Vali Vijelie și Banto Dos Santos sunt protagoniștii unei noi piese, numită "Iubirea mea dintotdeauna". Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro,

Banto Dos Santos ne-a dezvăluit cum a decurs colaborarea lor și cum au ajuns să cânte împreună. Povestea este chiar interesantă.

"Am ajuns să colaboreze cu maestrul Vali, după o postare a unei piese a acestuia interpretată de mine pe TikTok și după o poveste de vreo 3 ore în care amândoi am ajuns la concluzia că împărtășim aceleași valori în viață: familia, credința în Dumnezeu, gândirea pozitivă și dorința de a ajuta, ca omenirea să devină mai bună prin mesaje de iubire și uniune.", a declarat Banto Dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Banto Dos Santos dezvăluie cum este Vali Vijelie în calitate de coleg de scenă

Cu toții sunt curioși cum este Vali Vijelie în spatele camerelor, atunci când poate fi el cu adevărat. Banto Dos Santos a dat din casă despre momentele de la filmările noului videoclip muzical și precizat cum s-a înțeles cu celebrul cântăreț pe toată durata colaborării.

"Vali a fost foarte cooperant în munca în echipă și pe lângă ajutorul de imagine mi-a dat și multe sfaturi valoroase în viitoarea mea carieră de artist. A împărtășit câteva din experiențele sale din viața de artist.", a mărturisit Banto Dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.