„Bărbat chinuit” Dani Oțil, imaginea care l-a dat de gol! Abia acum a recunoscut ce s-a întâmplat, de fapt, în vacanța din Dubai

Cu câteva zile înainte de sărbătorile pascale, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță în Dubai, acolo unde s-au relaxat și au petrecut clipe minunate în cuplu. Cei doi au plecat pentru prima dată în vacanță de unii singuri de când au devenit părinți, lăsându-l pe micuțul Luca Tiago acasă, cu ajutoare de încredere.

Cu toate că au un program destul de încărcat atât acasă, cât și în plan profesional, Dani Oțil și soția sa și-au făcut loc în program pentru a merge în vacanță în Dubai. De acolo, cei doi și-au răsfățat fanii cu imagini care mai de care mai frumoase, iar admiratorii celor doi nu au putut decât să îi complimenteze pentru cuplul reușit pe care îl formează.

Dani Oțil, eforturi pentru fotografia perfectă

Pentru a avea fotografii perfecte pentru Instagram, cei doi au depus eforturi substanțiale, mai ales că peisajele absolut superbe din Emirate nu puteau fi trecute cu vederea și nefotografiate.

Una dintre imaginile care a presupus foarte mult „chin” a fost una în care Dani Oțil o ține în brațe pe soția sa, în timp ce un bărbat se afla în genunchi pentru a surprinde cadrul perfect.

În propriul stil caracterstic, Dani Oțil a profitat de situație și a făcut o glumă pe Instagram, spunând că, în spatele oricărei poze perfecte pentru Instagram, există un bărbat care se străduiește din răsputeri să prindă unghiul perfect.

„Fiecare poza reușită are in spate un bărbat chinuit(de obicei in genunchi) De acord?”, a spus Dani Oțil pe Instagram.

Fanii au gustat din plin gluma făcută de prezentator TV, așa că reacțiile acestora au fost pe măsură.

„Ai noroc totuși, ea fiind subțirica, dar mai mult o faci din dragoste! Sănătate!”, „Merită, merită 😍😍”, „Aoleo, fată, dă-te jos de pe el, că leșină.. Serios, acum, vă doresc, numai bine!❤️❤️👏👏”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.