Bărbatul cu care a fost surprinsă Raluca Pastramă, după divorț! Fanii au rămas șocați: „Mai bine îți stătea cu Pepe”

Pepe și Raluca pastramă au decis să meargă pe drumuri separate după opt ani de căsnicie și nouă de relație. Cei doi au format unul dintre cele mai strânse cupluri din shiwbiz-ul românesc, iar mereu s-au ferit de scandaluri.

Totul până în acest moment, când divorțul dintre cei doi a devenit unul dintre cele mai discutate subiectele ale anului 2020, cât și 2021. Pe data de 8 februarie 2021, cei doi s-au prezentat în fața notarului, acolo unde au divorțat pe cale amiabilă.

Raluca Pastramă se dedică foarte mult familiei în această perioadă. De ziua Îndrăgostiților, bruneta a postat mai multe filmulețe în timp ce se distra cu cele două fiice ale sale, Maria și Rosa. Spre surprinderea fanilor, ea a postat în urmă cu puțin timp o fotografie alături de fratele ei pe pagina sa de Instagram, în timp ce îl pupă pe obraz. „Sufletul meu bun! ❤️”, a scris Raluca Pastramă în descrierea fotografiei. Mulți dintre internauți nu l-au recunoscut pe bărbat și au crezut că este noul iubit al vedetei. „Mai bine îți stătea cu Pepe”, a fost un comentariu lăsat de o internaută, la care bruneta nu a putut să nu răspundă: „El e fratele meu...”. Fratele Ralucăi Pastramă i-a lăsat la rândul său un comentariu emoționant la postare: „❤️❤️❤️ inima mea❤️❤️❤️”.

Raluca Pastramă și fratele ei[Sursa foto: Instagram]

Pepe rupe tăcerea, după ce a divorțat de Raluca Pastramă! A fost sau nu violent cu fosta lui soție?

jurul divorțului dintre Pepe și Raluca Pastramă s-au ridicat multe smene de întrebre, după ce bruneta a depus o plângere pe numele artistului pentru violență, pe care ulterior a retras-o. Cântărețul a dezvăluit că singurele momente în care a lovit o femeie a fost în dormitor.

„Nu am lovit niciodată o femeie, am lovit bărbaţi şi i-am băgat în spital. Au existat certuri, îmbrânceli, chestii din astea, dar niciodată altceva. Am lovit în timp ce făceam dragoste, dar pentru că s-a vrut, mi s-a cerut să fac asta”, a declarat Pepe, într-un videoclip postat pe Youtube.