Cătălin Geolgău a încălcat ordonanța militară din 21 martie 2020, care impune populației restricții de deplasare. La articolul 3, paragraful 2 al ordonanței, se arrată că “Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.” Din 3 aprilie, amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanţele militare au crescut şi au următoarele valori: minim 2.000 lei şi maxim 20.000 lei, faţă de minim 100 şi maxim 5.000 de lei, cât erau până acum. Tocmai acest articol a fost încălcat de Cătălin Geolgău, bărbatul venit de la Milano pe 10 martie și a refuzat, în prima fază, autoizolarea la domiciliu. El a postat un video de aproape 30 de minute în care apare alături de alți patru bărbați și de o femeie. Cele 6 persoane s-au întâlnit, zilele trecute, într-un cartier de blocuri și și-au parcat mașinile lângă o bară de covoare pe care au folosit-o ca suport pentru tracțiuni cu brațele. (vezi cum l-a criticat Geolgău pe Klaus Iohannis)

Citeste si: Romania raspunde greu la tratament pentru ca are si alte boli asociate ca lipsa de civism si incompetenta cronica! Imaginea unui dezastru anuntat, duminica, de la 14:30, la "Asta-i Romania"!

Citeste si: Ce trebuie să știe femeile însărcinate despre coronavirus

Ședința de fitness, care a inclus și mai multe serii de flotări în iarbă, a fost filmată de Geolgău, care, în pauze, vorbea cu amicii prin whatsapp. „Ce faceți, bă, desene animate? Am ieșit în parc să plimb cățelul...După 400.000 de flotări nici în picioare nu mai stau”, a spus Geolgău, care s-a mândrit cu dimensiunile bicepșilor săi: „Porumbelu ăsta a rămas mic de mâna mea”. Geolgău a ieșit din autoizolarea de la domiciliu acum câteva zile. El s-a urcat la volanul mașinii sale de unde a făcut un live pe facebook. „Sunt afară, mi-am terminat autoizolarea..Se ferește lumea de mine pe stradă, fuge lumea..Când ies din bloc, vecinii sare gardu și fug. Mi s-au făcut toate analizele, nu am nimic...Toți cu care mă văd spun că au văzut la televizor că sunt infectat cu coronavirus și fug de mine...Acum mă duc să o văd pe fetița mea pe care nu am văzut-o de trei săptămâni, care e speriată, spune că să nu vin să îi aduc cadou, că a spus la televizor că sunt infectat cu coronavirus...La benzinărie, o doamnă mi-a zis să nu mă apropii de ea, că sunt infectat”, a spus Constantin Geolgău.

Cătălin Geolgău a încălcat ordonanța militară: "Noi avem echipe de bombardieri!”

Deşi s-a întors din Italia pe 10 martie, în plină pandemie de coronavirus, prahoveanul Geolgău nu a respectat niciuna dintre obligaţiile impuse încă de la sosirea sa în România, a relatat Observatorul de Prahova. Supărat pe ce a relatat ziarul, Geolgău s-a dus direct la sediul redacției, pentru a le cere socoteală jurnaliștilor, pe care i-a amenințat. Aceștia au chemat Poliția și au făcut o poză de la fereastră cu parcarea clădirii. Acolo, Geolgău se afla la aproape trei metri de cinci polițiști, toți cu măști de protecție, stând drepți în fața lui Geolgău. În cele două săptămâni de izolare la domiciliu, Geolgău a făcut live-uri de pe canapeaua din sufragerie. „De ce trebuia sa mai raman in Italia? Daca mi-au inchis activitățile. ......eram obligat să stau ... va intreb pe voi?”, a încercat Geolgău să explice de ce a revenit în țară.

El a postat o fotografie cu Armata pe străzile din București, observând, într-un detaliu, că un militar aflat pe un TAB a fost surprins ațipit, cu capul aplecat în lateral. „Odihniți-vă bine, că noi avem echipe de bombardieri!”, a scris Geolgău. „Câte zile mai durează până ne ingenunchiați?”, s-a întrebat bărbatul. “Radem noi, dar o sa vadem câta bataie o sa ne dea peste câteva zile...Dacă a iesit armata in stradă...dreptul omului e 0 ...au voie să tragă in tine”, a mai postat Geolgău. Presa a relatat că Geolgău a intrat în atenţia Parchetului, procurorii deschizîndu-i un dosar penal pentru „zădărnicirea combaterii bolilor”.