Barron Trump, fiul președintelui SUA

Fiul lui Donald Trump, Barron Trump, în vârstă de 14 ani, s-a infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de Prima Doamnă a Statelor Unite. Melania a mărturisit că teama ei a devenit realitate, atunci când adolescentul s-a îmbolnăvit.

„Din fericire este un adolescent puternic și nu a manifestat simptome. Într-un fel m-am bucurat că toți trei am trecut prin asta în același timp, ca să putem avea grijă unul de celălalt și să petrecem timp împreună. Între timp a fost testat negativ!, a mărturisit Prima Doamnă, într-un mesaj publicat pe site-ul whitehouse.gov, în cursul zilei de miercuri.

Donald Trump: „A avut-o parcă două secunde”

Liderul de la Casa Albă a declarat, într-un miting electoral în statul Iowa, că fiul său Barron a avut boala pentru o perioadă scurtă de timp și nu a experimentat niciun simptom.

„Sunt foarte tineri și sistemele lor imune sunt puternice și pot învinge boala. Oamenii se îmbolnăvesc și trece. A avut-o parcă două secunde. Trimiteți copiii la școală, trebuie să îi trimiteți la școală”, a transmis Donald Trump.

Dacă adolescentul a trecut lejer prin boală, nu același lucru se poate spune despre Prima Doamnă. Melania a mărturisit că simptomele au lovit-o în același timp, ca un „roller coaster”, deși nu a suferit o formă gravă de Covid-19.

„Am fost foarte norocoasă că am avut simptome ușoare, deși m-au lovit dintr-o dată și păreau a fi un roller coaster de simptome în zilele următoare. Am avut dureri musculare, tuse și dureri de cap și m-am simțit extrem de obosită mai tot timpul. Am decis să iau o rută naturistă în termeni medicali, optând pentru vitamine și alimente sănătoase", a explicat Prima Doamnă a Statelor Unite.

Între timp, familia Trump a reușit să înfrângă Covid-19 și toți trei au fost testați negativ.

SURSE: whitehouse.gov