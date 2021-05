Barurile și cluburile se deschid de la 1 iunie? Explicațiile premierului Florin Cîțu

In articol:

Klaus Iohannis a anunțat joi, 13 mai, că se va renunța la restricțiile de circulație pe timpul nopții și purtarea măștii în aer liber. Mai mult decât atât, evenimentele private se vor putea organiza în exterior de la data de 1 iunie cu 70 de persoane, iar în interior cu cel mult 50 de persoane.

Numărul acestora va creşte atât de la 1 iulie, cât şi de la 1 august.

Premierul Florin Cîțu a explicat de ce aceste restricții nu au fost ridicate mult prea devreme și ce este este „prea optimist”. El a mărturisit că rezultale bune din ultima perioadă au favorizat ridicarea mai multor restricții.

„Ar trebui să ne uităm a câta oară mi se spune că sunt prea optimist. Anul trecut mi se spunea că sunt prea optimist când am spus că vom lua măsurile cele mai bune ca să evităm o criză economică. Am avut cea mai mare creştere economică. Am avut încasări la buget anul acesta. Am câştigat încrederea investitorilor străini.

Când am avansat această dată de 1 iunie, mi s-a spus că sunt prea optimist şi nu se va întâmpla. Am avut mai multe scenarii şi discuţiile pe care le-am avut cu domnul preşedinte şi am zis că luăm în calcul să extindem indicatorii la care ne uităm. Dacă avem rezultate bune la aceşti indicatori, vom lua măsurile mai devreme”, a declarat Florin Cîțu, pentru un post de televiziune.

Se vor deschide cluburile? Anunțul făcut de premierul Florin Cîțu

Premierul României a adăugat că de la 1 iunie se va putea lua în calcul și relaxarea măsurilor în spațiile închise, cum ar fi barurile, cafenelele, cluburile și discotecile.

„Am împărţit lucrurile în activităţi în spaţii închise şi activităţi în spaţii deschise. Avem baruri, cafenele, cluburi, discoteci care în continuare rămân închise până la 1 iunie. De la 1 iunie, propunerea să se deschidă cu o capacitate la jumătate, dar pentru persoane vaccinate. Sunt propuneri la care ne uităm. De la 1 iunie, maximum 50% din capacitate, vom vedea. Vorbim de vaccinaţi. Ne gândim la vaccinaţi”, a mai adăugat prim-ministrul Florin Cîțu.