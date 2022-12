Bassam Dabbas și-a luat fanii prin surprindere! Hairstylist-ul vedetelor a mărturisit că nu și-a cumpărat mereu doar haine de lux: „Am două ținute de la second hand”

In articol:

Bassam Dabbas este de departe unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști din țara noastră. Acesta a reușit să își construiască o carieră de succes în România și a intrat în lumea showbiz-ului autohton.

Bassam este mereu la patru ace, îmbrăcat ca de pe marile podiumuri ale lumii, așa că mulți dintre urmăritorii săi au fost curioși să afle de unde achiziționează acesta creațiile vestimentare.

Chiar dacă are mereu o imagine impecabilă, Bassam nu dă de fiecare dată mulți bani pe haine. [Sursa foto: Instagram]

Hairstylist-ul vedetelor, mare fan al magazinelor second-hand

Bassam Dabbas este pasionat de haine și de accesorii de lux. Acest lucru nu înseamnă însă că vedeta cumpără ținute doar de la mari case de modă.

Când nu avea chiar atât de mulți bani, hairstylist-ul vedetelor nu se sfiește să recunoască faptul că trecea pragul magazinelor second-hand, ori de câte ori avea ocazia.

„La orice eveniment la care apar eu, trebuie să mă aștepte lumea cu orice chestie cu care apar...să ies în evidență, atât prin ținută, dar și prin ce e în creier. Mi-a plăcut de când eram mic (n.r. să ies în evidență). Doar că, atunci când eram mic, nu îmi permiteam lucrurile astea, dar acum că îmi permit...Chiar îmi place și cred că îi place oricum. La toate evenimentele sau petreceri mai mici, cum sunt genul de acesta de petrecere mare, mă interesez foarte mult de imaginea mea. Eu mă respect pe mine și evenimentul respectiv. Și când nu aveam, mă descurcam în magazinele normale, astfel încât să atrag atenția și reușeam. O dată am cumpărat și nu l-am purtat. L-am dat la altcineva, iar a doua oară, l-am purtat. Am două ținute de la second hand. Am auzit că în Franța e un second-hand foarte frumos. Am auzit că sunt haine unice și de calitate și mă duc acolo special pentru acest magazin. Nu ar trebui să fie o rușine, pentru că noi facem ținuta, nu ținuta pe noi”, a spus Bassam Dabbas, pentru un post de televiziune.

