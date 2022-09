Bassam, hair-stylist-ul vedetelor, nu apare oricum în public! A purtat o ținută de mii de euro la un eveniment monden | EXCLUSIV

In articol:

Bassam este unul dintre cei mai iubiți hairstyliști de vedete. În urmă cu câțiva ani, Bassam venea în România după o copilărie și o adolescență chinuitoare, petrecută mai mult la muncă decât la școală, trăind într-o umilință, suferință și sărăcie lucie.

Bassam îți spune ce se poartă sezonul acesta

Acum, Bassam Dabbas se poate considera un om împlinit, având un salon de înfrumusețare unde zilnic îi trec pragul cele mai mari celebrități, precum Anamaria Prodan, Loredana Chivu, Karmen Simionescu, Andreea Marin, etc..

Fiindcă se vede clar că știe ce înseamnă moda, Bassam le-a transmis tuturor fetelor, ce se poartă sezonul acesta, începând de la păr, până la îmbrăcăminte.

"Ca sfat, le-aș spune să fie curajoase, să poarte ce le stă lor bine, ce vor ele. Nu trebuie să gândim că dacă Bassam s-a îmbrăcat într-un sacou verde oversize, trebuie și noi. Nu, nu trebuie să copiem. Fiecare are stilul lui aparte și trebuie să îl obții. Toată lumea îmi spune mie că nu e ok, că mă îmbrac extra. Nu, ăsta îmi e stilul. În momentul în care zici Bassam, zici colosal, vezi cum se îmbracă. Așa trebuie să fie orice om. Moda și stilul se poartă cum vrei tu. Tu dai valoare la ținută. Poți să ai o ținută de 2 lei, dar dacă știi să le porți și să le apreciezi, are valoare și îți stă ție bine. Eu sunt genul care nu își aruncă niciodată hainele. Am niște ținute de acum 10 ani și le port și lumea zice wow. Sunt anumite magazine normale, care sunt și ieftine. Trebuie doar să știi să porți.", a spus Bassam, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bassam dezvăluie cât valorează ținuta lui

Bassam a luat ochii tuturor atunci când a venit la petrecerea mondenă a anului. Acesta a purtat un costum cu trenă, verde și voluminos. Regele coafurii nu s-a sfiit să ne spună cât a costat vestimentația sa, așa că WOWbiz.ro vă dezvăluie.

"Pot să spun prețul, că nu mă feresc. Cred că costumul este vreo 3500 de lei, încălțările sunt 1200 de euro, e ultima colecție și inelul, care e finuț, mai bine unul bun decât multe.", a declarat Bassam, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

