Denisa Tănase de la Bambi și-a regăsit fericirea, după o căsnicie eșuată care s-a terminat în urmă cu câțiva ani. Și cu toate că a dat greș o dată, artistei nu îi e frică să facă din nou pasul cel mare, ba chiar a vorbit despre asta în urmă cu câteva ore.

Bat clopote de nuntă în showbiz! Denisa de la Bambi, pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă. Când va avea loc evenimentul?

Denisa și iubitul ei și-au ales deja și nașii. În direct la o emisiune de televiziune, cântăreața a vorbit deschis despre planurile de viitor alături de partenerul ei de viață, Mircea.

Întrebată când va ajunge în fața altarului, jumătatea trupei Bambi a spus că nu a stabilit încă o dată și nu s-a gândit încă la acest pas, dar a mărturisit că anul acesta cu siguranță nu se va întâmpla, din cauza pandemiei de coronavirus.

Dar cu toate că nu e stabilită data, un lucru e pus la punct din timp: nașii. Cei doi îndrăgostiți știu deja numele celor care le vor fi nași de cununie și au spus că s-au organizat în acest sens. În același timp, blondina a vorbit despre cum își dorește să arate evenimentul.

”Nu avem planuri în direcția asta (n.r nunta), însă chiar dacă am avea n-am mai putea în acest an. Îmi doresc o nuntă restrânsă. (...) Mie îmi place mai mult emoția și evenimentul să fie mai restrâns cu persoane foarte apropiate. (...) Am vorbit, avem și nași, ne-am organizat în direcția asta.”, a spus Denisa în direct la o emisiune tv.