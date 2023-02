Bat clopote de nuntă pentru Bogdan Mocanu? Declarația cu care i-a lăsat pe toți mască: "O aleg pe Doinița Oancea" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat.

Bogdan Mocanu, dezvăluire neașteptată despre Doinița Oancea

Acum este noul coleg de emisiune al Biancăi Comănici, la Bărbați vs Femei, emisiune difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au avut parte de o nouă provocare la joculețul de duminică “Bărbați vs Femei”. Celor doi prezentatori li s-a pus sinceritatea la încercare. Aceștia au jucat “Adevăr sau Adevăr”, și-au pus întrebări incomode și au răspuns cât de sincer cu putință. În acest context, Bogdan Mocanu a făcut declarații picante cu privire la viața sentimentală, incluzând-o pe Doinița Oancea.

"Bianca: Dacă mâine ar trebui să te căsătorești cu cineva, pe cine ai alege?

Bogdan: Doinița Oancea!

Bianca: Răspuns sincer!", a fost discuția celor doi.

Bogdan Mocanu e gata să intre în cușca RXF

Fanii sunt adevărați suporteri pentru Bogdan Mocanu. Vedeta ne-a mărturisit că din fericire, primește zilnic mesaje de la internauți prin care este încurajat și felicitat.

Jumătate din țară, așa cum a mărturisit chiar el, îi trimite mesaje în mediul online.

"În online primesc mesaje de susținere de la jumătate de țară! Am foarte multe mesaje de susținere și de la fane și de la fani. Mă încurajează oamenii și trimit exagerat de multe mesaje, din fericire. Primesc zilnic încurajări de la oamenii care mă iubesc", ne-a spus Bogdan Mocanu. În ceea ce privește femeile celebre pe care le știe, vedeta spune că toate sunt gata să îl susțină la marele meci. Toate femeile celebre pe care le cunosc mă susțin", a spus râzând Bogdan Mocanu, pentru WOWbiz.ro.

Până la meciul dintre Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss au mai rămas doar câteva zile. Vedeta ne-a mărturisit că emoțiile pe care le are sunt normale și constructive. Recent, vedeta a mărturisit că nu a ratat niciun antrenament și nu se teme că va pierde. Vede progrese de la un antrenament la altul, iar cel mai important este să fie pregătit.

"Am emoții și abia aștept să se termine, dar sunt niște emoții constructive. Nu am ratat niciun antrenament, văd progrese de la un antrenament la altul, eu sunt sigur că o să fie bine. Am emoții, dar nu că o să pierd. Am emoții pentru că așa e normal", a dezvăluit Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu nu mai vrea prietenie cu Jador

Bogdan Mocanu a fost mai sincer ca niciodată și a făcut dezvăluirea. Se pare că el și Jador nu mai sunt prieteni de ceva timp și nici nu au gânduri de împăcare. Ba mai mult, Bogdan e supărat pe artist, din pricina faptului că aude vorbe despre el din partea acestuia. Bogdan Mocanu a povestit totul în emisiunea pe care o moderează, Bărbați vs Femei.

"Nu o să mă mai împac cu Jador. Chiar nu o să ne mai împăcăm. Ne-am certat în decembrie și de atunci vorbește prost de mine pe unde apucă. Am auzit că a început să cumpere niște piese foarte proaste din studiouri, cu bani mulți și piesele sunt proaste, pentru că nu mai poate să lucreze cu Bogdan Mocanu și Nicholas Sax, dar asta este. Succes!", a declarat Bogdan Mocanu, în platoul WOWbiz.

