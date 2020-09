In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din lunea mondenă. Cei doi se iubesc enorm de mult și nu-și găsesc defecte unul altuia. Ba mai mult, spun cu tărie că sunt exact ceea ce au așteptat o viață întreagă și au de gând să rămână împreună până la finalul vieții. Întrebați în cadrul unei emisiuni dacă au planuri de nuntă, Edward Sanda a răspuns fără doar și poate:

„Avem în plan, dar deocamdată e cam devreme”.

Cum a început povestea de iubire dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu din luna februarie și spun că relația lor este una perfectă.

„La sfârșitul lui februarie ne-am dat seama. Și eu venisem cu promovare la piesa „La ușa mea”, am petrecut timp aici împreună că eram la studio și apoi am intrat în carantină. Eu la Chișinău și el aici”, a spus Cleopatra Stratan

„Am zis că avem foarte multe lucruri în comun, o conexiune foarte puternică și ne-am dat seama că noi suntem făcuți unul pentru celălalt”, a spus și Edward Sanda.

Edward Sanda a spus că el a fost cel care a făcut primul pas spre Cleopatra și deja a fost la Chișinău la familia ei. Artistul spune că se înțelege foarte bine cu Pavel Stratan și au devenit prieteni chiar foarte buni.

Întrebați dacă locuiesc împreună, cei doi îndrăgostiți au spus că momentan nu locuiesc împreună pentru că Cleopatra încă stă la părinții ei la Chișinău, dar au planuri mari.

„Momentan nu stăm împreună. De anul viitor intenționăm ne mutăm împreună. În vară. Noi am vrea să ne mutăm și acum, dar nu putem. Lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Eu știu clar că ea este fata alături de care vreau să-mi petrec tot restul vieții mele. Ce simt cu ea nu am simțit niciodată. Simt că am găsit persoana aia lângă care pot să construiesc orice.”, a declarat Edward Sanda în cadrul unei emisiuni.





„Și eu la fel știu că el este bărbatul vieții mele”, a spus și Cleopatra Stratan.

Cei doi au spus că le-a fost foarte greu în timpul pandemiei de coronavirus când s-au putut vedea doar pe rețelele de socializare.