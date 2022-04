Bat clopotele de nuntă pentru Mona și Cristian Jitaru! Când va avea loc marele eveniment? "Avem două perechi de nași" | EXCLUSIV

In articol:

Mona și Cristian Jitaru sunt doi dintre foștii concurenți a celebrului show matrimonial difuzat pe Kanal D. Cei doi au avut diverse suișuri și coborâșuri, mult timp până acum declarând în repetate rânduri că nu mai există cale de împăcare între cei doi, însă, se pare că s-a întâmplat contrariul.

Părinții lui Jitaru, împotriva Monei

De curând, Mona și Cristian Jitaru s-au împăcat, după o lungă perioadă în care au stat separați. Se pare că iubirea lor a fost mai putenică decât orgoliile și au decis să își mai dea o șansă. În toată această perioadă, Cristian a experimentat tensiuni din partea familiei lui, care au fost împotriva împăcării cu Mona.

Invitat împreună cu iubita lui în emisiunea "Online story", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Jitaru a povestit detalii neștiute din culisele relației lor.

"Eu am avut multe certuri în familie din cauza ei. Am închis ochii la multe chestii. Și părinții și bunica mea mi-au spus că nu se merită, dar eu am închis ochii și am mers mai departe.(...) Eu îmi dorec să nu ne despărțim.", a declarat Cristian Jitaru.

Mona și Jitaru se căsătoresc

Mulți nu au crezut în cuplul lor, nici în faptul că se vor împăca, însă Cristian și Mona le-au demonstrat tuturor că iubirea învinge tot. După ce au fost plecați într-o vacanță de vis în Barcelona, unde a avut loc marea împăcare, cei doi au decis să facă un pas extrem de important pentru ei și anume nunta.

Mona și Cristian Jitaru au declarat că își doresc și sunt pregătiți să se căsătorească. Astfel, cei doi au pus totul la punct, stabilind toate detaliile marelui eveniment.

"Am vorbit de nuntă, am vorbit de cununie. Ne gândeam așa ca o idee să o facem la anul. Avem și două perechi de nași, o pereche este din partea mea, o pereche din partea lui. Încă nu i-am întrebat. Totuși, ar vrea să ne cunune. Deci nașii sunt confirmați, nunta o facem la anul, cununia civile vrem să o facem undeva prin toamnă, copilul îl avem după nuntă și acum vedem ce se mai întâmplă.", a mărturisit Mona, în platoul WOWbiz.