Bătaie între elevi de clasa a V-a într-o școală din Constanța. Scene greu de privit cu un băiat agresat, doar pentru amuzament

Bătaie între elevi [Sursa foto: Replica de Constanta] 15:51, iun 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Un incident șocant a avut loc la o școală din Constanța, acolo unde în pauza dintre ore elevi de clasa a V-a s-au luat la bătaie. În imaginile distribuite în spațiul public de către presa locală se poate observa cum un băiat este agresat și stârnit de ceilalți elevi, doar pentru amuzament.

“ Eu am fost la şcoala 23, am vorbit cu directorul, cu directorul adjunct şi cu dirigentele clasei a V-a C, unde învaţă băiatul implicat în conflict. Am luat legătura cu consilierul şcolar din instituţie, le-am solicitat să spună care e situaţia şi ce anume s-a întâmplat, de ce nu a fost un cadru didactic care să îi supravegheze. Eu am fost informat de situaţie luni, şi aştept raportul pentru a vedea ce măsuri putem lua. Din ce am văzut pe filmuleţe, erau elevii nesupravegheaţi într-o sală de clasă, dar aştept raportul complet.

Eu nu accept nici o formă de violenţă în şcoli, dar vreau să văd de ce filmau atâţia copii acolo şi ce se întâmpla. În această speţă eu zic că discutăm despre un caz de bullying, se vede foarte clar pe imagini, dar vreau să aflu care a fost situaţia exactă, să putem gestiona situaţia cum trebuie din punct de vedere emoţional. Pe noi ne interesează situaţia emoţională a copilului, dar şi să nu se mai repete astfel de manifestări”, a declarat Sorin Mihai, inspectorul şcolar general pentru jurnaliștii de la Replica de Constanța.

Ce spune directorul unității de învățământ

Directorul instituției de învățământ a transmis faptul că oamenii legii au fost înștiințați cu privire la acest incident nefericit. „ Noi, vizavi de aceste fapte avem toleranţă zero pentru că nu putem accepta acest fel de comportamente. Avem o comisie creată la nivelul instituţiei de învăţământ, în care sunt implicaţi chiar şi părinţii elevilor de la clasă, consilierul şcolar, diriginta. Au avut loc şedinţe cu părinţii atât fizic cât şi online, secţia 4 de Poliţie a fost şi ea înştiinţată, şi am demarat un plan de măsuri pe care îl avem realizat în colaborare cu instituţiile care sunt implicate.

Băiatul agresat nu este foarte afectat, am discutat şi cu mama, însă nu mă pot pronunţa. S-au aplicat o serie de teste de evaluare psihologică a căror interpretare urmează să îmi fie adusă şi mie la cunoştinţă. Copiii aceştia nu au încheiat clasa a IV-a împreună, nu au interacţionat între ei, nu au avut posibilitatea să se cunoască şi poate că şi din cauza aceasta a existat acest conflict. Din câte am înţeles din ancheta făcută, băiatul era un pic supărat din cauză că nu va lua o notă foarte bună la un test de la ora anterioară, şi din cauza aceasta a izbucnit acel conflict. Însă nimic nu scuză manifestările de violenţă şi sperăm să nu ne mai întâmple”, a declarat, Beatris Geanina Roșcan, directorul școlii, conform sursei citate mai sus.