Bătaie la Survivor România 2021! Cătălin Moroșanu l-a pus la pământ pe Jador: „Nu te pune cu...”

Ediția de duminică, 24 ianuraie, din Survivor România 2021, a adus o victorie detașată pentru echipa Faimoșilor! Echipa Roșie a câștigat cu un scor de 10-1, iar punctul final a fost adus de Cosmin Stanciu. Singurul punct în defavoarea Faimoșilor a fost pierdut de Alexandra Stan.

Concurenții nu au putut să își ascundă entuziasmul atuni când au aflat că au câștigat.

Jador a reușit să aducă punct pentru echipa sa din doar câteva mișcări. Cântărețul a fost atât de fericit încât a început să cânte, să danseze și să glumească cu ceilalți concurenți. La un moment dat, el l-a luat „la trântă” pe Cătălin Moroșanu și au început să se bată în glumă. Jador a vrut să vadă dacă poate doborî „Moartea din Carpați”, însă a fost pus la pământ imediat de colegul său.

„Ia uite oleacă! Se bate cu Moro acum!”,a observat Georgiana.

„Nu te pune cu ursul! Dacă te mănâncă?”,exclama Culiță Sterp, în timp ce Cătălin Moroșanu l-a pus la pământ pe Jador.

„Băi, ce copii sunteți, frate...”,a declarat Simona Hapciuc din echipa Faimoșilor.

Cătălin Moroșanu l-a pus la pământ pe Jador[Sursa foto: Captură YouTube]

Costi Ioniță a părăsit Survivor România 2020! Prima reacție a artistului: „Nu regret nimic”

Echipa Faimoșilor a mai pierdut un concurent.

Costi Ioniță a fost eliminat de la Survivor România 2021, în urma consiliului. Producătorul muzical a venit în Republica Dominicană pentru a își întrece limitele. Chiar dacă parcursul său în competiție nu a fost lung, el este mulțumit de această experiență.

„Cum să zic.. Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. E foarte important în viața unui om să fie echilibrat și să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învățat foarte multe lucruri. Este o experientă extraordinară și o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea și cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut și o să fac lucruri minunate și mărețe”,a spus Costi Ioniță, după ce a aflat că a fost eliminat.