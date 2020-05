In articol:

Batrana din judetul Valcea, snopita in bataie de fiica ei, a inceput sa se simta din ce in ce mai rau. Femeia a fost transportata de urgenta la spital. Vecinii au fost socati sa vada cum arata batrana, la o luna dupa ce a fost batuta cu picioarele de fiica ei, filmata pe ascuns cu telefonul mobil.

O ruda care o ingrijeste a alertat familia, iar femeia a fost dusa la spital.

”Pe la ora 20.00, când m-am dus s-o schimb şi să-i dau să mănânce, mi-a zis că nu vrea nimic. Apoi a început să vomite maro! M-am speriat, i–am sunat pe copii, la Drăgăşani”, a spus femeia, citata de bzi.ro.

"Fundul ei este şi acum negru, după o lună. O săltam de jos şi îi dădeam să mănânce cu lingura, că nici să mănânce singură nu mai putea. Nici de mâncat nu prea mai mănâncă. S-a tot plâns de dureri de cap, Dar la cum a lovit-o, nici nu-i de mirare. Am văzut că, din ce în ce, merge mai rău. Nu se poate mişca în pat, de pe o parte pe alta, cum o laşi seara, aşa o găseşti dimineaţa”, a mai declarat ruda batranei.

Batrana batuta Cretani Valcea. Vecinii si consatenii, marturii despre ce se intampla cu femeia: "Nimeni nu se mai asteapta sa se faca bine. Nu mai poate inghiti mancare sau pastile"

Vecinii au fost socati sa vada in ce stare era femeia cand a fost preluata de ambulanta si dusa la spital. "La cum arăta, când a plecat, nu credeam că va supravieţui până dimineaţă. Nimeni nu mai aşteaptă să se facă bine… Nu mai poate înghiţi mâncare, pastilele!", au declarat ei.

Citeste si: VIDEO. Bătrână dezbrăcată și bătută cu bestialitate în curte! Cine e agresoarea? Totul a fost filmat! Victima, tăvălită în noroi

Citeste si: Imagini greu de privit. Mamă și fiică, bătute cu salbăticie, în plină zi. S-a întâmplat sub privirile mai multor persoane

Citeste si: Alexandru Cumpănașu a mers acasă la bătrâna din Vâlcea bătută cu bestialitate de propria fiică: "Era bătută, neagră toată"

Femeia de 84 de ani din localitatea Cretani, judetul Valcea, a fost protagonista unui clip care a devenit viral in Romania. In imagini se vedea cum era batuta cu bestialitate cu pumnii si picioarele si tarata prin noroi de fiica ei. "Venea la biserică cu ochii negri. Fie-sa o aducea forţat. Ne era şi ruşine. Am întrebat la un moment dat de ce e aşa, şi ni s-a spus că s-a împiedicat şi a căzut din pat. Aşa spunea mereu. Cred că nu avea zi bună, până nu o înghesuia. O trimitea forţat cu căruciorul, cu bidonul, la apă… Nu o lăsa nici să doarmă în timpul zilei. O punea să stea la poartă, ca să facă mişcare, cică. Picotea biata de ea, toată ziua, la poartă", au declarat consatenii.