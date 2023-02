Bekki a divorțat de tatăl copiilor ei și s-a căsătorit cu un covor! La nuntă a luat parte întreaga familie: „Nu pot sta fără el. Sunt puțin obsedată”

In articol:

În ultimii ani, din ce în ce mai multe persoane au început să își găsească liniștea lângă diferite obiecte, fie că este vorba despre păpuși, mașini sau chiar covoare.

Este și cazul lui Bekki Cocks, o femeie care s-a îndrăgostit iremediabil chiar de carpeta din camera ei.

Dragostea pe care blondina i-o poartă mochetei este fără margini, așa că cei doi au mers împreună în fața ofițerului de stare civilă.

O altă femeie și-a găsit liniștea lângă un obiect și a ales să-și întemeieze o familie cu acesta. [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Incredibil! Ce se afla pe tavanul unei camere. Mulți au crezut că este un ou, dar de fapt…Surpriza a fost uriașă!

Citeste si: O taxă nouă pentru români de la 1 martie 2023! Se aplică în domeniul HORECA- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Femeia îi împărtășește fiecare gând covorului, pe care l-a și botezat

Se pare că dragostea găsește orice cale pentru a ieși la suprafață, ceea ce se aplică și în cazul lui Bekki. După ce a divorțat de soțul ei, tânăra a trecut printr-o perioadă dificilă.

Iată că atunci a apărut în viața ei Mat, covorul care i-a dat lumea peste cap și care a făcut-o să iubească din nou.

Și pentru că pasiunea dintre femeie și mochetă este mare, aceasta l-a dus pe iubitul ei în fața ofițerului de stare civilă.

Cei doi au făcut nuntă, iar la eveniment au fost invitați toți apropiații lui Bekki, care s-au bucurat pentru că aceasta și-a găsit din nou fericirea.

Blondina mărturisește că a găsit un sprijin în mochetă, căreia îi povestește cele mai ascunse gânduri, atunci când cei doi copii ai acesteia dorm.

„L-am cumpărat pe Mat acum un an și le-am spus tuturor despre cât de mult îl iubesc, de atunci. Am început să o iau în serios, după ce prietenii mei obișnuiau să glumească și să mă întrebe de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de mult. Am petrecut atât de mult timp îngrijindu-l și curățându-l de câteva ori pe zi și asigurându-mă că arată mereu foarte bine. Nu pot sta fără el acum. Sunt puțin obsedată de el. Când copiii mei dorm, stau cu el în pat și îi împărtășesc cele mai intime gânduri”, a spus Bekki Cocks.

Bekki și covorul [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Culturistul Yuri Tolochko își face de cap, după ce și-a dus păpușa gonflabilă la reparat: "Nu mai pot aştepta..."