Beliz, în stare de șoc! O serie de întâmplări fascinante se petrec în noul episod din “Doctorul minune”

O serie de intamplari fascinante se petrec in aceasta seara, de la ora 20:00, in “Doctorul minune”. Ali are parte de un moment surprinzator din partea frumoasei Nazli, tanara colega de care s-a indragostit. Nazli ii face o marturisire neasteptata lui Ali, iar acesta nu stie cum sa reactioneze ….

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Intre Beliz si Kivilcim are loc un <conflict> puternic. Desi cele doua nu s-au inteles niciodata foarte bine, din cauza unor probleme de familie, din trecut, iata ca acum tensiunile dintre cele doua femei ating cote maxime. Secretul bine pastrat de Kivilcim iese la iveala si odata cu acesta, problemele lui Beliz se intensifica… .Beliz este in stare de soc.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.