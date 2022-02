Bella Santiago și Mihai Mitoșeru i-au luat locul lui Bursucu, la Teo Show! Primele reacții: ”Am emoții mari”

In articol:

Teo Trandafir și Bursucu Adrian Cristea au prezentat umăr la umăr timp de opt ani emisiunea de la Kanal D, ”Teo Show”. Vinerea trecută însă a fost pentru ultima dată când telespectatorii i-au văzut împreună la cârma show-ului.

Pentru că Bursucu a acceptat o altă provocare lansată de Kanal D, matinalul pe care-l va prezenta alături de George Tănase și Viviana Sposub, Teo Trandafir are acum alte ajutoare.

Începând de astăzi, 28 februarie 2022, lui Teo Trandafir i se alătură, de luni până vineri, de la ora 15:00, Mihai Mitoșeru și Bella Santiago.

Teo Trandafir are noi colegii în emisiunea de la Kanal D

Teo Trandafir, Bella Santiago, Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Captura TV]

Dacă Mihai Mitoșeru a mai apărut alături de Teo, el fiind cel care îi ținea locul lui Bursucu ori de câte ori acesta lipsea din emisiune, pentru Bella este prima dată când acceptă o asemenea provocare. Astfel că emoțiile unui nou început au fost mari, atât pentru fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, cât și pentru soțul și socrul său. Cei doi bărbați au intrat în direct pentru a o felicita pe vedetă.

„Am mari mari emoţii. Nu am dormit aseară. Am zis că nu știu ce o să fac și cum o să fac. Nici nu am mâncat. Nu prea vorbesc românește foarte bine, de aia v-am întrebat dacă sunteți siguri ca eu să fiu colega voastră”, a

declarat Bella Santiago la ”Teo Show”.

”Am emoții ca și ea. Nu i-am dat niciun sfat, aveam emoții, am lăsat-o să plece așa… să fiarbă”, a spus soțul artistei.

” Să fie tare (n.r. Bella Santiago), să fie deșteaptă și să vorbească frumos pentru români. Fiți așa cum ați fost până acum (n.r.Teo Trandafir și Mihai Mitoșeru). Am emoții, e fata mea acolo”, a spus și socrul Bellei Santiago, Vasile.

La rândul său, cu o vastă experiență în televiziune, imediat ce telespetatorii i-au cunoscut noii colegi, Teo Trandafir a ținut să anunțe public care va fi rolul fiecăruia în cadrul show-ului.

Bella Santiago se va ocupa de rețetele emisiunii, în fiecare ediție prezentând un preparat nou, iar Mihai Mitoșeru va face echipă cu Teo în cadrul interviurilor și jocurilor pe care le vor avea cu invitații lor.

”Ea (n.r. Bella Santiago) cântă și e frumoasă, ea gătește, are talentele ei. E caldă, e afectuoasă. Eu nu știu să dansez deloc, înveți tu (n.r. Mihai Mitoșeru). Când e vorba despre un interviu serios, mă lași pe mine, apoi vii și tu”, a spus râzând vedeta către Mihai Mitoșeru.