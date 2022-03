Beneficii ale purificatoarelor de aer

Beneficiile purificatoarelor de aer sunt multe si fac mult mai mult decat curatarea aerului curat. Aerul pe care il respiram contine multe particule, inclusiv substante care ar putea fi daunatoare sanatatii noastre. Purificatoarele de aer dispun de tehnologie avansata de filtrare capabila sa elimine particulele daunatoare suspendate in aer. Cele mai eficiente purificatoare de aer de pe piata dispun de filtre superioare cu o eficienta de aproape 100%. Purificatoarele de aer cu filtre de aer cu particule de inalta eficienta (HEPA) pot capta chiar si cele mai mici si invincibile particule din aer care

se gasesc in aerul interior pe care il respiram.

Celelalte imbunatatiri includ un flux de aer de neegalat si un rating ridicat al filtrului. Ca parte a intretinerii purificatorului de aer, filtrele trebuie inlocuite in mod regulat pentru o mai buna calitate a aerului si longevitate. Persoanele cu alergii si probleme de sanatate respiratorie pot beneficia foarte mult de pe urma acestei tehnologii. Un numar tot mai mare de oameni apeleaza si la purificatoare de aer pentru a devia efectele poluarii aerului. Poluarea mediului si schimbarile climatice sunt din ce in ce mai vinovate pentru poluarea aerului in mare parte din lumea dezvoltata. Din cauza acestor factori, poluarea aerului poate aparea rapid din cauza:

Locatie

Tipurilor de poluanti din aer

Schimbari ale vremii

Aer mai curat: primul beneficiu al unui purificator de aer este pur si simplu acela de a imbunatati curatenia generala a aerului interior prin eliminarea contaminantilor.

Avand in vedere ca EPA estimeaza ca aerul din interior poate fi de 2 pana la 5 ori mai murdar decat aerul din exterior, acest lucru este in mod natural foarte important.

Aer mai sanatos: nu toate purificatoarele de aer au capacitate germicida.

Dar cele care o au, va pot ajuta sa va mentineti familia sanatoasa si sa impiedice sistemul dumneavoastra HVAC sa raspandeasca microbii din camera unui bolnav in alta..

Fara mirosuri: prin captarea particulelor din aer, purificatoarele de aer ajuta la controlul mirosurilor. De exemplu, ele va pot ajuta sa va faceti casa sa miroase mai proaspat mai repede dupa ce ati gatit alimente cu miros puternic sau ati fumat tutun.

Controlul alergiilor sezoniere: Daca cineva din familia ta sufera de alergii sezoniere, este extrem de important pentru ei sa aiba un mediu in care sa poata fi ferit de numeroasele tipuri de polen si mucegaiuri care le pot declansa simptomele. Un purificator de aer poate oferi acest mediu sigur si curat.

Acumulare mai lenta de praf: Indiferent cat de des ati curata, vei ajunge intotdeauna sa aveti praf in casa. Cu toate acestea, instalarea unui purificator de aer poate incetini rata de acumulare a prafului, astfel incat casa dumneavoastra sa ramana mai curata.

Durata de viata mai lunga a filtrului HVAC: Un ultim beneficiu al adaugarii unui purificator de aer la sistemul dumneavoastra HVAC este ca, cu purificatorul de aer captand contaminanti, filtrele aparatului de aer conditionat vor avea o sarcina mai usoara atunci cand ventileaza aerul dun camera si o durata de utilizare mai lunga.