Benny Adegbuyi și soția lui, implicați într-un accident rutier grav! Mașina celor doi a fost făcută praf pe A2: „Este daună totală”

In articol:

Kickboxerul român Benny Adegbuyi și soția lui Elena au fost la un pas de moarte în urmă cu câteva ore, după ce au suferit un accident grav cu mașina. Cei doi s-au izbit puternic de un parapet pe Autostrada A2 și au avut noroc că au scăpat cu viață.

Kickboxerul Benny Adegbuyi și soția lui Elena, la un pas de moarte! Mașina lor a fost făcută praf

Benny a reușit să iasă nevătămat din autoturismul distrus, dar se pare că Elena a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sportivul și partenera sa de viață mergeau liniștiți spre Constanța, pentru Cupa Ronin Warriors, o competiție de kibckboxing care pune față în față 270 de sportivi de la 17 cluburi din toată țara. La competiție este înscris și Benny Fight, clubul lui Adegbuyi. Cei doi nu își imaginau nici măcar o secundă ce avea să urmeze, mai ales că circulau regulamentar, susține Benny, care se afla la volanul autoturismului în momentul în care a avut loc impactul.

Citește și: Ce i-a făcut Benny Adegbuyi lui Daniel Ghiță, cu câteva zile înainte să-l bată pe Badr Hari! Nu e de mirare că fostul SPP-ist a anunțat că ține cu marocanul! Dezvăluiri exclusive

Citeste si: „Este vorba doar despre priorități”. Deea Maxer, mesaj cu subînțeles după divorțul de Dinu Maxer. Ce a spus vedeta- kanald.ro

Citeste si: VIDEO. Caz șocant în Prahova. O profesoară, filmată în timp ce este umilită de mai mulți elevi. „Dă-i cu bale!”- stirileprotv.ro

Potrivit declarațiilor făcute de acesta, de vină ar fi fost un alt șofer care a intrat brusc în fața lui, iar el s-a văzut nevoit să tragă de volan, pentru a nu se izbi de cealaltă mașină. Astfel, mașina în care se afla cu soția lui s-a izbit de un parapet și a ajuns pe cealaltă parte a drumului.

Din fericire, ambii au scăpat cu viață, cu toate că mașina a fost făcută praf. Benny a fost cel care a declarat, pentru GSP.ro, că soția lui are o problemă la mână, acesta fiind și motivul pentru care este supusă unor investigații mai amănunțite.

„Mergeam cu echipa de la Benny Fight Academy spre Constanța, acolo unde o parte dintre elevi participau la un interclub. Pe A2, la km 138, în timp ce circulam regulamentar pe banda 2, o mașină de pe banda 1 a intrat brusc în fața mea, iar eu, pentru a evita coliziunea, am tras de volan și am acroșat parapetul, care ulterior ne-a aruncat pe partea cealaltă a drumului.



Mașina este daună totală, dar cel mai important este că toți care eram în mașină suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu. Soția mea Elena are doar o mică problemă la mână și am preferat să facem investigații suplimentare.

Citește și: Benny Adegbuyi a recunoscut că ar vrea să aibă o relație cu Antonia: ”Velea, iartă-mă”

Citeste si: „Așa că să nu mai plângă.” Deea Maxer a avut nevoie de suport moral de la Elena Merișoreanu, după a decis să divorțeze de Dinu. Ce i-a spus artista despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi, în vinerea dinaintea Floriilor?- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul facut de Pique fata de Clara Chia Marti in ziua in care Shakira a plecat la Miami- radioimpuls.ro

Am fost la un pas de tragedie, iar mesajul meu este să aveți grijă la volan pentru că neatenția, chiar și pentru o singură clipă, vă poate costa viața atât pe voi, cât și pe cei dragi”, a declarat sportivul pentru GSP.ro.