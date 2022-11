Berna a dezvăluit cine sunt părinții iubitului ei: "Tatăl lui este din Ucraina, îi este foarte greu" Blondina nu mai vrea să plece din familia lor | EXCLUSIV

In articol:

Berna a dat detalii, în premieră, despre relația ei cu Vadim, bărbatul cu care are o relație de câteva luni bune. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Berna a povestit, în amănunt, cum a început relația de iubire cu prietenul său, fotbalist la Brașov, și cine a

Ce origine au părinții iubitului Bernei?

făcut cu adevărat primul pas spre o legătură mai serioasă. Berna a recunoscut că este îndrăgostită, cum nu a mai fost niciodată, și, de aceea, a și ales să se mute alături de iubit, departe de București. Berna a spus clar că ea i-a cerut partenerului să o ceară în căsătorie, de mai multe ori, că vrea să facă o logodnă cât mai rapid și chiar să se mărite, pentru a da naștere unui copil, fructul iubirii lor.

Berna na dezvăluit ce origine au părinții iubitului ei. Sunt o familie specială, iar blondina nu mai vrea să plece din ea. Locuiesc aproape unii de alții și se înțeleg de minune.

"Iubitul meu este din Moldova, el acolo s-a născut și știe foarte bine rusă. Tatăl lui este din Ucraina. Din cauza războiului, îi este foarte greu și mna, acum asta este. Dar, sunt niște părinți superbi, puternici și de nota 10. Au apartamentul fix lângă al nostru. Are doi frați micuți, drăguți, pe care îi iubesc, îi ador și și părinții lui sunt chiar de nota 10, adică nu am cuvinte decât de laudă. Ăsta e adevărul și mă înțeleg super cu ei. Atunci când am nevoie de un sfat și sunt departe de prietenii mei, de mama mea, ei sunt lângă mine și iubitul meu la fel." , a declarat Berna.

Berna, schimbată în relația cu noul iubit

Blondina recunoaște că a devenit altă persoană de când l-a cunoscut pe Vadim, iubitul ei. Cei doi se completează foarte frumos și simte că s-a maturizat lângă el. Chiar și Bianca Comănici a observat acest detaliu și i l-a împărtășit prietenei ei.

"Sunt mult mai calmă, mai calculată și Bianca mi-a zis. Mi-a zis că sunt mai liniștită, mai calmă, mai frumoasă, radiezi. Bianca s-a șocat, pentru că ea mă știa mereu agitată, nu eram ok, îmi făceam multe gânduri negre, plângeam din orice, îmi era foarte greu. Chiar dacă eu păream puternică, dar în sufletul meu îmi era foarte greu. Mă simțeam de foarte multe ori singură. Eu am simțit și că am trăit o depresie foarte puternică. Acum am realizat cât de frumoasă e viața și cât de mult contează să te înțelegi cu partenerul tău, este oglinda ta.", a mărturisit Berna.

Berna vrea să se căsătorească și să devină mamă

Nu doar că vrea să îi devină soție, dar Berna mai arunc o bombă. Vrea să îi facă și un copil iubitului ei. Dragostea e atât de mare, încât nu se mulțumește doar cu un simplu cuplu, ci este nerăbdătoare să treacă la pasul următor.

"Mereu îi zic că vreau să fiu soția lui, să îi dăruiesc un copil.(...) Are emoții l-am văzut. L-am zăpăcit de cap să mă ceară. Se înroșește și se șochează, nu știe cum să reacționeze. Și el mi-a zis că își dorește foarte mult acest lucru, eu mă pregătesc așa.", a spus Berna, la Online Story.

