Berna de la Puterea dragostei a plâns de fericire în brațele iubitului! Vadim i-a spus-o fără ocolișuri: ”Va fi soția mea” | EXCLUSIV

Berna de la Puterea dragostei și iubitul ei, Vadim, fotbalist la FC Brașov, au acordat, pentru prima dată, un interviu împreună. În exclusivitate pentru emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, tânărul a acceptat provocarea de a vorbi, în premieră, despre relația cu frumoasa blondă, și să nu mai stea în umbră, așa cum o făcea de obicei.

Vadim a vorbit și despre dorința de a o cere în căsătorie în stilul său, discret, în timp ce Berna a spus câți copii vrea să aibă cu iubitul ei.

Vadim e sigur că Berna îi va fi soție

Vadim a apărut pentru prima dată în fața camerei de filmat, alături de iubita lui, Berna, așa cp i-a făcut o adevărată declarație de dragoste. Blondina a avut lacrimi în ochi și a rezonat cu tot ce a spus partenerul ei de cuplu.

"O iubesc foarte mult și sper să continuăm toată viața împreună. Încă nu am cerut-o de soție, mai are niște teste de trecut. Noi nu ne grăbim, vrem să ne cunoaștem mai bine, ca să nu luăm decizia greșită în viață, deoarece părerea mea, când zici că iei de soție, deși eu vred că ea va fi fără nicio problemă, o iubesc foarte mult, dar graba strică treaba. Din punctul meu de vedere, ea va fi soția mea clar.", a declarat Vadim.

Berna vrea să se căsătorească cu iubitul ei

Berna se vede deja mireasă alături de iubitul ei. Și-a imaginat cum va arăta nunta șˆce rochie de miereasă va purta. A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre viitorul la brațul lui Vadim.

„Consider că Vadim este bărbatul ideal pentru mine. Ne dorim foarte mult un copil, doar că acum primul pas pentru mine este că vreau să îmi deschid o afacere și după aceea vreau să mă gândesc la acest pas, dar dacă Dumnezeu vrea și îmi dăruiește un copil, cu mare drag îl aștept oricând, nu îmi pun nicio problemă. Vreau să fac lucrurile pas cu pas, nu mă grăbesc, suntem tineri, ne place să ne distrăm și ne simțim foarte bine în doi, acum în trei nu știu cum o să fim. Ne este foarte bine acum, dar am discutat despre copil, familie, căsătorie, nuntă și chiar mă bucur. Eu sunt leșinată după sclipici, după pietre, să fiu în centrul atenției. Îmi doresc un număr foarte mare de persoane la nunta mea. Am vreo 500-600 și mai mulți, Doamne ajută. Eu așa îmi văd nunta și mă văd spectaculoasă. Mă văd cea mai frumoasă mireasă. Niciodată nu m-am văzut simpluță. Ador să fiu extravagantă, nu am cuvinte cum o să arate nunta mea. Cred că o să am cea mai frumoasă rochie pe care ați văzut-o vreodată.", a mărturisit Berna, la WOWnews.

