Berna de la Puterea Dragostei vrea la ”Bravo, ai stil”

Berna de la Puterea Dragostei vrea acum la Bravo, ai stil[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Berna de la Puterea Dragostei, iubita lui Philip, își dorește să apară din nou într-o emisiune tv. Însă cum are deja un cuplu solid, ea și Philip chiar au stabilit că se vor căsători la anul, Berna se gândește la o altă emisiune.

Zilele trecute, Berna le-a spus fanilor dorința de a ajunge la ”Bravo, ai stil”, show-ul de fashion de la Kanal D, și le-a cerut acestora părerea. ”Ce ziceți să mă înscriu la ”Bravo, ai stil”? Ați vrea să mă mai vedeți la tv?”, și-a întrebat Berna fanii și a fost extrem de încântată când foarte mulți au spus ”da” la această dorință a ei.

Berna de la Puterea Dragostei si-a schimbat stilul[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Bernadett, căreia cunoscuții îi spun Berna, a fost concurentă și în primul sezon Puterea Dragostei, însă revenirea în cel de-al doilea sezon i-a adus și iubirea. Ea și Philip au format un cuplu la scurt timp după intrarea blondinei în casa Puterea dragostei. Povestea lor de dragoste s-a consumat în emisiune, acolo unde Berna a și fost cerută în căsătorie de Philip.

Citeste si: Mai este puțin până la pasul cel mare! Berna l-a dus acasa, la Târgu Mureș, pe Philip: ”Pot spune că a fost...”

Citeste si: ATAC DUR! Bianca de la Puterea dragostei, pusă din nou la zid de Berna! ”Nu știu cum poate să existe un astfel de om ca ea, hain și viclean! Regret că am ales un șarpe! A stat doi ani în casă doar pentru bani!”

Citeste si: Logodnica unui concurent de la Puterea dragostei, topless la plaja! Si-a etalat formele fara nicio jena! FOTO

Berna si Philip s-au logodit la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Berna și Philip au stabilit nunta după ce au plecat de la Puterea dragostei

După ce s-a încheiat Puterea Dragostei sezonul 2, unde cei doi îndrăgostiți au fost și finaliști, Berna și Philip și-au făcut planuri împreună. S-au mutat împreună și vor să facă o nuntă fastuoasă. ”Anul viitor va fi nunta. Am ales acest pas pentru o iubire foarte frumoasă dintre mine și Berna. Și mă bucur că am ales chestia asta să o fac. E un moment foarte special”, a declarat Philip la Teo Show.

”La anu’, facem nunta cu doamna Andreea (n.r Andreea Mantea). La anu’, se strigă darul!!! Noi am vrut să o facem anul acesta, dar dacă a fost problema cu pandemia, am amânat. Doream ca evenimentul să fie în august sau septembrie, să nu fie nici cald, nici frig, să fie vremea OK. Vrem să facem totul ca la regi și regine, să fie totul cu trăsură, ca un basm, să fie frumos, un moment unic, așa mi-am imaginat întotdeauna. Pe ea să o văd într-o rochie de prințesă, eu să fiu într-un costum, un cavaler pe un cal alb”, a mai dezvăluit Philip.