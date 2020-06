In articol:

Încă un cuplu este pe cale să se despartă la Puterea dragostei? Berna și Philip s-au certat în ediția de joi a emisiunii și și-au aruncat cuvinte urâte în culise. Se pare că tensiunile ar fi pornit de la o minciună pe care a spus-o Daiana în casă despre o femeie.

Berna și Philip, în pragul despărțirii?

Cu toate că Berna nu a crezut cele spuse de Daiana, blondina a fost extrem de deranjată de faptul că Philip a început să râdă. Astfel, între cei doi a izbucnit o ceartă. Mai poate fi vorba de nuntă sau totul se va duce de râpă din cauza Daianei?

Philp: Ți-am zis că îți explic afară de ce...așa? Am zis că o să îți zic afară și o să înțelegi.

Berna: Doamne, știu că nu e adevărat și că Daiana a glumit, știu și am înțeles că nu e adevărat, că nu există femeia. doar că tu când auzi de alte femei tu te rânjești. Eu dacă aud de alți bărbați și mă rânjesc, tu te enervezi pe mine și trântești ușa. Asta e diferența. Cum ar veni, eu îți dau voie să faci asta, dar tu mie nu îmi dai voie. Comparația dintre noi doi.

Philip: Pe mine mă interesează ce vorbești, nu...

Berna: A mai fost și o altă situație, Philp. Nu mai vreau să îmi aduc aminte, serios. Știi foarte bine. Eu dacă aș râde, e mare problemă, te enervezi foarte tare, nu mai vorbim și așa mai departe.

Philip: Explică-mi și mie. Eu ți-am explicat ceva. Când vorbesc eu ceva cu tine, mă asculți. Ce treabă are trecutul meu cu...?

Berna: Nu e vorba de trecut, inima mea.

Philip: Păi tu acum te-ai supărat pe mine din cauza minciunii Daianei, sau cum?

Berna: Nu e vorba de femeia aia. E vorba în general.

Philip: Ce în general? Când s-a mai întâmplat asta? Când?

Berna: Nu e vorba de Daiana aici, e vorba de tine.

Philip: Și tu acum realizezi că tu te-ai supărat că am râs eu la ce a zis Daiana? Am înțeles, la capitolul femei. Am râs pentru că știam că nu e adevărat. Ce tot insiști atâta că nu te înțeleg.