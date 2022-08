In articol:

Bernadette Szocs este văzută de către majoritatea oamenilor drept cea mai frumoasă jucătoare de tenis din lume. Campioana Europeană își încânta fanii din mediul online cu postări zilnice, prin intermediul cărora îi ține la curent cu viața sa.

Bernadette Szocs este o jucătoare de tenis de masă de etnie maghiară din România și are 27 de ani. Născută în Târgu Mureș, sportiva este considerată cea mai frumoasă jucătoare de tenis de masă din lume și se bucură de aprecierea a mii și milioane de oameni.

Cu echipa României, Bernadette Szocs a câștigat Medalia de Aur la Campionatele Europene din 2017 și la Campionatele Europene din 2019. Totodată, în anul 2018, sportiva a câștigat Aur la Europe Top 16 Cup de la Montreux, turneul cu cele mai bune sportive din Europa, unde a pierdut un singur set.

Bernadette Szocs e cea mai frumoasă jucătoare de tenis de masă din lume. Campioana Europeană își încântă urmăritorii de pe Instagram [Sursa foto: instagram.com/szocsbernadettecynthia]

De altfel, la Campionatele Europene de anul acesta, jucătoarea de tenis de origine maghiară a obținut împreună cu Sofia Polcanova Medalia de Aur la dublu și cu Ovidiu Ionescu Medalia de Argint la dublu mixt.

Frumoasa jucătoare este cetățean de onoare al orașului Bistrița începând cu anul 2018.

Câți urmăritori are Bernadette Szocs pe Instagram

Bernadette Szocs este cunoscută în întreaga lume datorită talentului și perseverenței de care a dat dovadă, dar și datorită frumuseții sale răpitoare. Sportiva în vârstă de 27 este considerată cea mai frumoasă jucătoare de tenis, însă aceasta nu s-a bazat niciodată pe aspectul fizic în cariera sa: „Nu m-am bazat niciodată pe frumusețe în sportul pe care îl practic. Nu știu dacă mă ajută la ceva. În sport doar talentul și munca sunt cele care contează! Atât!

Vreau sa fiu cea mai bună în tot ceea ce fac”, a declarat Bernadette Szocs potrivit fanatik.ro, atunci când a fost întrebată despre importanța aspectului fizic.

Bernadette este o adevărată apariție pe Instagram, acolo unde o urmăresc mai bine de 85.1 K. Tânăra postează aproape zilnic fotografii artistice însoțite de mesaje motivaționale pe măsură. Totodată, jucătoarea de tenis vrea să aibă o legătură cât mai strânsă cu persoanele care o îndrăgesc și postează unde merge și alte activități zilnice.

Pe lângă tenis și fotografiat, Bernadette este pasionată de karting. Sportiva nu are permis de șofat, dar adrenalina simțită în timpul curselor au făcut-o să prindă curaj: „Când am văzut că fratelui meu îi place atât de mult, am zis să merg și eu cu el și să încerc. Prima dată mi-a fost puțin frică, dar după am prins curaj.”, a declarat aceasta conform aceleiași surse citate anterior.

Surse: fanatik.ro, instagram.ro