Betty Salam, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, la scurt timp după ce s-ar fi zvonit că între ei au apărut neînțelegeri! Artista a lămurit întreaga situație: „Am decis să nu mai afișez”

Betty Salam și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de opt ani, însă lucrurile nu mai sunt la fel ca la început. În ultima perioadă, în mediul online s-ar fi zvonit că cei doi nu se mai înțeleg, ba chiar că ar exista discuții despre divorț.

Betty Salam, declarații despre relația cu soțul ei

Recent, fiica lui Florin Salam a vorbit despre aceste zvonuri și a lămurit întreaga situație.

Betty Salam și soțul ei au o relație de mai bine de opt ani, însă în ultima perioadă s-ar fi zvonit că lucrurile nu mai sunt chiar atât de roz între ei. Cei doi au împreună și un băiețel care le aduce zâmbetul pe buze zi de zi. Artista a vorbit pentru prima dată de la apariția zvonurilor despre căsnicia ei și a mărturisit că nu înțelege de la ce au pornit aceste discuții, având în vedere că ea nu a discutat niciodată despre aceste lucruri.

„Nu am declarat absolut nimic că nu ne înțelegem, sau habar nu am. Nici nu știu ce articol a apărut. În ultima perioadă am decis să nu îmi mai afișez relația ca în ultima vreme. Pe Instagram îmi afișam copilul, relația... Am spus că este mult mai bine pentru că o relație sănătoasă și fericită trebuie să fie mai ascunsă din punctul meu de vedere. Nu există iubire, dragoste, relație fără puțină ciondăneală, că eu așa îi spun. Aia nu e dragoste din punctul meu de vedere. Trebuie să existe puțină gelozie acolo, că altfel nu iubești persoana de lângă tine.", a declarat Betty Salam în cadrul unei emisiuni TV.

Betty Salam a vorbit despre gelozie

Betty Salam a mai mărturisit că și în viața lor de cuplu există gelozie. Chiar dacă înainte ea era ceva care făcea diverse scene, acum rolurile s-au inversat și soțul ei este cel care este mai gelos.

„El este puțin mai gelos ca mine, adică eu eram în trecut mai geloasă dar cu vârsta, în timp ce cresc, îmi dau seama că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ceea ce avem de făcut, pe viața noastră, pe copil, pentru că gelozia nu cred că e foarte constructivă. Dacă eu am încredere în el, el are încredere în mine, cred că ăsta e cel mai important lucru. Fără încredere nu faceți nimic. Eu îi cunosc codul de la telefon, dar nu găsesc nimic în telefonul lui. Și dacă aș fi găsit, poate m-aș supăra pe moment, dar eu știu cum e soțul meu și știu cum este el ca om și mă cunosc pe mine ca femeie și de ce să stric ceva frumos și de ani de zile de când sunt cu el pentru un mesaj. Dacă ar fi ceva mult peste, atunci... dar nu vreau să mă gândesc atât de departe.", a mai spus Betty Salam.