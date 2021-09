Betty Salam, mesaj cutremurător cu ocazia zilei de naștere a mamei sale! „Astăzi ar fi fost ziua ei...”

In articol:

Ștefania Stoian sau Fănica, așa cum o alintau apropiații, s-a stins din viață în mod fulgerător pe 12 aprilie 2009. A fost cel mai greu an pentru Forin Salam și cei doi copii al celor doi, Betty și Dani. Fosta soție a manelistului ar fi împlit astăzi, 11 septembrie, 39 de ani, dacă nu ar fi pierdut lupta cu o boală nemiloasă.

Se pare că Fănica se infectase cu virusul hepatitei C, iar ciroza o măcina pe interior. S-a căutat un donator, dar nu s-a găsit la timp, aceasta a intrat într-un blocaj renal, după care într-o criză de septicemie. A intrat în sala de operație de urgență, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cadrele medicale de la Spitalul Floreasca din Capitală, unde fusese internată, i-au declarat decesul.

Au urmat momente foarte grele pentru familia lui Florin Salam. Manelistul a suferit enorm după soția lui, iar acea durere nu va dispărea probabil niciodată. Pentru Betty, fiica cea mare a artistului, moartea mamei sale a fost un eveniment care a marcat-o profund și peste care niciodată nu va putea trece. Tânăra, mamă la rândul ei, nu va uita niciodată cele mai importante momente legate de cea care i-a dat viață.

Astăzi, de cu ocazia zilei de naștere a Fănicăi, Betty a făcut o postare absolut emoționantă.

Citeste si: Florin Salam, primele declarații după ce familia Fănicăi l-a făcut praf... ”Cred că uită cam repede” EXCLUSIV

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

„Astazi ar fi fost ziua ei...Pentru mine ea inca este prezentul, nu trecutul. Cea care mi-a dat viata, o voi iubi la infinit #Mama 🤍”, a scris Betty Salam pe rețelele de socializare, în memoria mamei sale.

View this post on Instagram A post shared by Betty Blue (@bettyblue.official)

Cum au reacționat internauții

Aprecierile și comentariile au curs ca o avalanșă. Internauții s-au îngrămădit să-i spună câteva cuvinte tinerei artiste și să o încurajeze să meargă mai departe. Oamenii nu au putut să nu remarce asemănarea izbitoare dintre Betty și mama ei, iar majoritatea i-au trasmis că Fănica trăiește în continuare prin ea!

Citeste si: Betty Salam, mesaj emoționant la 12 ani de la moartea Fănicăi: „Sufletul ei era prea bun...”

„Cât de mult semeni cu mama ta. Dumnezeu s-o odihneasca!/ Foarte frumoasa mama ai avut, iar tu semeni leit cu ea! ❤️Odihnă veșnică printre îngeri! 😔🖤/ Privindu-te in oglinda o poți vedea pe mama ta! Ești identică ei!❤️❤️odihneasca se in pace ❤️/ Of😢odihna vesinca..mama nu moare niciodata ramane vie in suflet si n inima❤️/ Asemănarea este izbitoare. Prima oară am crezut că ești chiar tu în fotografie. Dumnezeu să o țină în dreapta Lui! 🖤🙏🤍” sunt doar câteva dintre mesajele de încurajare transmise de internauți în secțiunea de comentarii a postării.