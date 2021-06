Betty Salam, mesaj emoționant la 12 ani de la moartea Fănicăi: „Sufletul ei era prea bun...”

Betty Salam și mama ei 10:21, iun 18, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fănica Salam s-a stins din viață în urmă cu aproximativ 12 ani, din cauza unei unei boli grave, ciroză hepatică. Vestea l-a pus la pământ pe Florin Salam, care a trecut cu greu peste moartea primei sale soții. Betty Vișănescu, fiica lui Florin și a Fănicăi Salam, își aduce aminte cu drag despre femeia care a adus-o pe lume.

Ea a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, după ce un an a întrebat-o dacă poate povesti despre femeia care i-a dat viață.

„Ce aș putea spune despre mama mea? Numai lucruri frumoase! Mama era un model pentru mine. M-a învățat să fiu un om bun și sufletist, să iert și să mă înconjor de oameni frumoși și de la care am ce să învăț. Ea va rămâne în sufletul meu toată viața, iar Dumnezeu a luat o decizie pentru ea... Sufletul ei era prea bun pentru această lume”, a scris Betty Salam, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Betty Salam, mesaj emoționant despre mama ei [Sursa foto: Instagram]

Florin Salam, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Fănicăi

Florin Salam a povestit că moartea Fănicăi i-a adus foarte multă tristețe. Atunci când a aflat că femeia pe care o iubește a murit, celebrul manelist a luat decizia de a se izola o perioadă.

„Iubirea îmi dă și viață, dar mi-o și ea. Eu de aia sufăr mult... Prima dată a fost atunci când am pierdut-o pe mama copiilor mei, pe Fănica. Atunci... nu știu dacă pot să descriu... mai ales când am auzit. Am crezut că am dispărut și eu. Mă uitam pe un geam, vedeam situația și nu îmi venea să cred. Nu știam cum să prezint eu. Durerea era cum era.

Nu știam ce să fac eu mă gândeam. Nici nu știam ce să hotărăsc, cum să fac. Am înnebunit. Am stat vreo lună și ceva închis într-o cameră”, a declarat manelistul.