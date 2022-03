Betty Stoian, adevărul despre relația pe care o are cu tatăl ei, Florin Salam: „Noi ne pupăm pe gură și toți ne judecă”. Artista a făcut dezvăluiri fără perdea!

In articol:

Premiera noului episod al podcastului „Roxana te dezbracă de secrete” are premiera astăzi, 2 martie, de la ora 18:00, pe canalul de Youtube WOWnews, iar invitata una foarte specială: Betty Stoian, fiica celebrului manelist Florin Salam.

Tânăra artistă a decis să-și deschidă sufletul în fața Roxanei Nemeș și să facă dezvăluiri incredibile despre viața ei privată. Aceasta a vorbit atât despre carieră, soțul și fiul ei, dar și despre relația strânsă pe care o are cu tatăl ei. Totodată, Betty Stoian vorbește despre mama ei, Fănica, care în urmă cu mulți ani a fost răspusă de o boală grea și necruțătoare.

„El, fiind mai mare ca mine cu 11 ani, și-a dorit foarte tare să aibă un copil. Eu cred că mai mult pentru el am făcut asta, pentru că am văzut că își dorește foarte tare”, a explicat Betty Stoian.

De ce Betty Stoian nu va cânta niciodată manele

Tatăl ei este unul dintre cei mai apreciați și renumiți maneliști din România, ale căror piese fac și acum furori printre ascultători. Deși a ales o carieră în muzică, la fel ca părințele ei, Betty Stoian spune că niciodată nu-i va călca pe urma și nu va cânta același gen muzical

„Am avut câteva momente în care nu am mai vrut să mai cânt și nu am mai vrut să fac nimic, pur și simplu. Eu eram foarte micuță și îmi luam energia de la toți haterri. Eu nu am cum să cânt niciodată manele, pentru că întotdeauna oameni, oricât de bine aș cânta nu o să audă că eu cînt bine, își garantez asta”, a mai spus tânăra.

Oamenii judecă relația apropiată dintre Betty și Florin Salam

Tânăra spune că nu doar pe plan muzical se confruntă cu criticile cârcotașilor. Ea și tatăl ei sunt foarte apropiați și au o relație aparte, despre care spune că oamenii nu o înțeleg.

De asemenea, Betty a dezvăluit ce se întâmpla cu Florin Salam în spatele ușilor închise după moartea fulgerătoare a mamei sale.

„Cum îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu așa îi sunt și tatălui meu. Noi avem o chestie, pentru că au apărut filmări și pe TikTok cu noi, de exemplu când suntem la un eveniment noi ne pupăm pe gură, ne luăm în brațe, că așa suntem noi. Eu așa sunt cu el de când eram mică și toți ne judecă. Oameni nebuni!

Tatăl meu a fost foarte judecat de către oameni și eu, stând cu el în casă, îl vedeam cât de mult suferă. Eu pe mână o am tatuată pe mama mea. Am chipul ei: ochi, nas și buze, doar atât.(...) Mama era o persoană foarte închisă în ea”, a declarat fiica lui Florin Salam .

Interviul integral îl puteți viziona astăzi, 2 martie, de la ora 18:00, pe canalul nostru de Youtube WOWnews, acolo unde vă invităm să apăsați butonul de „urmărire”, pentru a fi la curent cu toate emisiunile noastre online.