Betty Stoian tună și fulgeră după ce a luat țeapă. A cântat cu Tzancă Uraganu, în lipsa tatălui, dar nu a fost plătită: ”Nu vreau să fac ”țigănii” pentru bani, însă nu a existat seriozitate”

Fanii lui Florin Salam și ai fiicei sale au așteptat cu sufletul la gură ziua de 27 august. Atunci avea să aibă loc primul concert tată-fiică, într-un local din București. Doar că inevitabilul s-a produs și totul s-a dus pe apa sâmbetei.

În ziua cea mare, Florin Salam s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, starea sa din ultima vreme nefiind tocmai una bună, astfel că a spus „pas” concertului.

Însă, fiica sa, din respect pentru publicul adunat deja la locația cu pricina a decis să urce pe scenă. Nu a făcut-o singur, ci a fost însoțită de Tzancă Uraganu, bunul prieten al tatălui ei. Manelistul s-a oferit să cânte cu artista fără a aștepta vreo răsplată financiară în schimb.

Astfel, de nevoie și pentru public, cei doi au urcat pe scenă și i-au încântat pe cei prezenți cu piesele momentului. Doar că, subliniază artista, evenimentul nu a fost chiar ca un concert, căci totul ar fi mers pe dos.

”Aviz patronului la care s-a ținut concertul de sâmbătă seara. Din respect pentru public am urcat pe scenă. Am ținut cont fiindcă tatăl meu nu a fost prezent deoarece a avut o mică problemă de sănătate în ziua respectivă și am fost obligată să îmi fac datoria. Deoarece publicul era deja așezat la mese, m-am decis pe moment, atunci când v-am văzut pe voi, să intru, să cânt și să duc până la capăt ce am început. Să nu existe nemulțumiri din partea nimănui. Ținând cont că momentul trebuia să fie cu mine și cu tatăl meu, dar sănătatea este pe primul loc și se întâmplă să îți fie rău în zile importante, Andrei Velcu (Tzancă Uraganu) a fost alături de mine și a ținut cont de tatăl meu și de toată familia noastră (nefiind plătit). A venit pur și simplu din respect. Acum, mă întreb, oare dacă nu veneam nici eu și nu era nici Tzancă Uraganu, oare ce ascultați voi toți toată seara? Oricum show-ul nu a durat mult, tocmai din această cauză, totul a mers pe dos acolo”, a scris Betty Stoian pe pagina sa de Instagram.

În consecință, pentru că momentul nu a fost cel așteptat de fani, Betty Stoian roagă pe toată lumea să înțeleagă că sănătatea este primordială, cel mai probabil, urmând să aibă loc, când va fi momentul, adevăratul concert tată-fiică.

”Da, ne asumăm că tatăl meu nu a fost acolo, iar voi regretați cel mai mult. Dar haideți să fim realiști, să vă puneți și în locul lui și să îl înțelegeți. Nu a fost să fie momentul ăsta special, între mine și el, pe scenă în ziua respectivă. Poate că nimic nu-i întâmplător și poate nu merita ca eu și tatăl meu să facem primul nostru concert acolo”, a mai notat artista.

Însă, pe lângă nemulțumirea celor prezenți și artista se arată consternată de un lucru. Betty Stoian spune că patronul localului unde a cântat i-a tras țeapă.

Până în ultimul moment, înainte de a urca pe scenă, tânăra a așteptat să semneze un contract cu acesta, dar patronul a tot evitat acest lucru.

Așa se face că după ce a cântat cu Tzancă, Betty a plecat acasă cu mâna goală. Nici până azi, susține ea, nu a primit niciun ban pentru eveniment, deși susține că nu a cerut o sumă mare. Artista voia doar să plătească întreaga echipă pe care a avut-o alături.

Deși spune că nu vrea să facă mare tam-tam pe seama acestui subiect, Betty se arată consternată de neseriozitatea patronului și se gândește că, poate, ar fi trebuit să nu urce pe scenă.

Însă, tot ea spune că în momentul în care a văzut atât de multă lume prezentă, nu a mai ținut cont de nimic, dorind să îi distreze pe toți și să le arate respectul ei. Chiar dacă, la rândul ei, nu a fost tratată deloc cu respect.

”Am cerut o sumă modică de bani și nu ni s-a oferit. M-am aflat acolo, m-am urcat pe scenă, mi-am făcut datoria. Seriozitatea din partea lor față de mine unde este? Au fost mulți instrumentiști în spate, sunetiști, dansatori, fiindcă noi am vrut să iasă totul bine și să umplem momentul, chiar dacă tatăl meu nu este prezent. Să nu îi lăsăm în aer. Contract între mine și el nu a existat. Nu a existat pentru că am așteptat până în ultima zi. De o lună patronul zice că aduce contractele să le semnăm. Am avut două întâlniri cu el înainte de concert, să semnez contractul, și nu s-a prezentat cu el. Probabil că nici eu nu trebuia să urc pe scenă până nu aveam toate cele puse la punct. Dar tot publicul era acolo și nu am mai ținut cont de nimic și am cântat din respect pentru voi. Nu vreau să fac ”țigănii” pentru bani, însă nu a existat seriozitate față de mine și restul care au fost acolo, care au lucrat zile la rând pentru acest concert”, a concluzionat fiica lui Florin Salam.