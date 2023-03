Bia de la Casa Iubirii o atacă pe Nona, după ce a ieșit favorita publicului: “A tras cu dinții de relația cu Patrick” | EXCLUSIV

In articol:

Bia, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 2, vorbește despre cuplurile din casă, dar își exprimă și părerea despre restul concurenților. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii” prezentată de Bianca Comănici, Bia a menționat că în acest moment nu este într-o relație, însă de ceva timp a început să cunoască un băiat.

Bia o critică pe Nona

Aceasta a spus că i se pare că Patricia se potrivește mai bine cu Patrick și că i-ar plăcea să-i vadă pe cei doi împreună. Tânăra a declarat că Nona a tras cu dinții de relația cu Patrick și că aceasta chiar îl place, dar de când a intrat Patricia în casă, lucrurile stau diferit și s-ar potrivi mai bine cu ea.

Bia a avut câteva conflicte cu Nona cât timp a fost în emisiune, dar și acum a rămas cu aceeași părere despre ea. Nu susține cuplul ei cu Patrick, ba mai mult, speră ca tânărul să se îndrepte către Patricia.

"Nu cred că Nona merita să fie favorita publicului, pentru că înainte de asta, țin minte că a avut mici conflicte cu Patricia și cred că a pornit mai mult de la ea. Eu cred că a tras cu dinții de relația cu Patrick și de asta a ieșit favorită. Eu mă mir foarte mult că până și în ziua de azi mai sunt în discuțiile lor subtil. Nu știu de ce, nu mă deranjează, dar am o lună de când am ieșit și încă sunt dată ca exemplu. Eu țin cu Patricia în disputa lor. Patricia se potrivește mai mult cu Patrick. Eu cred că Patrick încă nu știe ce vrea. Încă e așa în balanță, dar poate la un moment dat o să se decidă și o să facă o alegere bună. Am văzut că și-au spus te iubesc și mi se pare prea devreme. Nu aș putea spune că este un lucru rău, dar dacă asta simți, asta spui. Nu cred că este vorba despre focul ăla atât de aprins, dar dacă ei au simțit...Știu că Nona tremură când e nervoasă. Eu cred că ea e certăreață de fel, nu neapărat că face de show. Cred în relația lor și sper să ajungă cât mai departe. Cred că din relația lor, cel mai mult are de câștigat Nona. Ea este o femeie frumoasă și foarte matură și ar ști dacă ar vrea să se joace cu fiecare în parte, pentru că are foarte multă experiență. Patrick e mai mic și nu cred că are atâta experiență cum are ea.", a declarat Bia.

Bia nu crede în cuplul Biancăi cu Alexandru

Bia a avut ceva de spus și despre Bianca și Alexandru, mai exact că nu crede în cuplul lor. Cea vizată de fapt este Bianca, pe care nu o vede 100% reală.

"Bianca mi se pare că îl joacă pe degete pe Alexandru. Nu neapărat că nu îi place de el, dar cred că dacă ar veni un alt bărbat pentru ea și să fie exact tiparul ei, atunci cred că ușor ușor, nu neapărat din prima, Alexandru ar dispărea. Nu știu care e tiparul ei, dar ca orice fată are niște dorințe acolo. Eu zic că Alin era mai mult tiparul ei. Când am intrat în casă, nu m-aș fi gândit că ei vor forma un cuplu. La început, niciuna nu vedeam nimic interesant la Alexandru, dar pe parcurs mi-am dat seama că este un băiat foarte interesant.", a spus Bia, la Culisele Iubirii.

